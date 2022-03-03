《蝙蝠俠》電影上畫　聯乘單品有驚喜

原定去年尾上映的電影《蝙蝠俠》（The Batman），即將會在3月4日在美國上映！DC宇宙中又再添英雄的新傳記，由型男Robert Pattinson飾演新一代「蝙蝠俠」，新任「貓女」則是由Zoe Kravitz演出，電影講述了主角Bruce Wayne化身蝙蝠俠懲治葛咸城貪腐罪犯的故事，令人超級期待。雖然香港的上映時間未定，但DC迷都可以先睇官方預告片，或者睇各大品牌推出的蝙蝠俠聯乘產品過吓癮先。

運動品牌Puma從《蝙蝠俠》電影中取得靈感，聯乘限量系列將蝙蝠俠、蝙蝠車、蝙蝠Logo等的戲劇性元素融入運動鞋履及服飾當中。電影中常出現的黑紅兩色是整個系列的主要色調，會顯示在短袖Tee、T 7運動套裝、短褲及帽子等單品中。而打頭陣的鞋款Suede Classic Batman以麖皮鞋面為基礎，側面的品牌Logo呈現黑紅漸變色，後踭細節處印有蝙蝠印花營造層次感。

而另一由網球選手「V威廉絲」（Venus Williams）主理的運動品牌EleVen就推出了與《蝙蝠俠》聯乘的瑜伽運動服裝。該系列有運動背心、慢跑褲、緊身瑜伽褲以及網球裙等。色調上使用了鮮橙紅和經典的黑白兩色，結合綁帶、拉鏈、喱士等元素，打造出魅力十足的女士運動服飾。