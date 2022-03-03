任家萱離婚6年終脫單：幸運戀情正萌芽

台灣女子天團S.H.E成員Selina（任家萱），2016年與任職律師的丈夫張承中離婚，結束了5年婚姻關係後，感情生活一直備受關注。去年她曾透露有位年輕7歲的男生向她展開追求，但她則只低調地表示：「還在等待中。」言猶在耳，今日（３日）則傳來喜訊，早前她被拍得在上海獲一名四眼男子管接送，2人先到了超市購物，男方替她拿着一大袋戰利品，然後她便撓着男方手臂走進了一間酒店。

因為工作關係Selina一度離開上海，數天後再重返時，再被拍得與同一名男子到了醫院拿PCR核酸檢測結果。離開時，她挽着男方表現雀躍，幸福之情洋溢於臉。據知，該男子姓徐，去年9月2人便開始交往，亦出席過男方的朋友敍會。對於喜逢第二春，Selina按耐不住在社交平台公布喜訊，表示：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜。春暖花開，我的春天也來了。」而前夫張承中亦表示Selina有將新男友介紹畀佢認識。

另外，向來膽小的Selina，早前挑戰個人極限接拍了鬼片《頭七》，事後卻噩夢連連，夢到恐怖的一堆的蟲和「好兄弟」，更夢到睡覺時被攝影機拍攝，感覺自己的「隱私被侵犯」，直到醒來後仍相當害怕，表示：「出現了所有我害怕的東西！」