靈敢侶情：小三唔易做

相信，沒有小女孩會許下「我要當第三者」的志願，偏偏她的第一次戀愛，就當上第三者。

以前，她幻想第三者是個充滿內疚、或者滿懷幽恨的角色，也試過學人用上小三、狐狸精、賤女人去罵，雖然她年紀小沒有考究，但總之這角色就是邪惡和低級。

現在她當上了，內心竟然完全沒有罪惡感，而且還感到滿滿的幸福，因為，她沒有想過要去搶他，她也樂得見到他出力騰空去陪她。每次他向她埋怨原配，她都聽得津津樂道，初戀有這個反面教材引領着，一切容易多了。

加上，偷偷見面讓她嘗到激情，未能見面讓他牽腸掛肚，難得有人令自己的感情歷久常新、有人令他非見自己不可，做第三者真的不錯啊！不錯！不錯！

就在她沉醉在第三者這個角色，滿足於她在陰影下得到一切之際……

「我們不能再見面了。」他說。

「她又罵你嗎？」她以為他只是埋怨。

「不是，她發現了，我答應她以後不會。」他的語氣，毫無內疚，像警衞說「小姐你遺留了一個電話」般，只是責任上通知她。

她難以置信︰他不是說我最好嗎？不是說我在他心目中最重要嗎？怎麼會這樣？

小妹妹，沒聽過「你怎樣得到他，就怎樣失去他」。一個會向外找的男人，得一想二是他的習慣，他這生都會不停繼續找。更何況，她靠反面教材學會了溫順不犯錯，既然一向聽話，又怎會反抗？不犧牲她，應該犧牲誰？

她說︰自己輸給了原配。錯了！給原配勝出不叫做輸，只是回歸本來秩序。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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