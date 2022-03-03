Phone起雲湧！手機界盛事回歸

疫情在香港肆虐，不少港人停工又停課，歐美卻似乎不受影響，不少科技界大Show如常舉行。繼年初美國CES後，流動通訊世界大會MWC（Mobile World Congress）也剛於西班牙巴塞隆拿閉幕。雖然今屆參展商驟減，但依然不乏精彩展品，部分廠商更在場外同步發表新手機，齊齊炒熱通訊界！

多變人像光斑

OPPO近排動作多多，新機Reno 7 Pro 5G主要升級了「人像模式」，特設25段可調節光圈，呈現自然膚色的同時，還能拍攝動人的光斑效果。其AI相機由5,000萬畫素主攝、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭組成，前置鏡頭達到3,200萬像素並用上IMX709感光元件，進光量獲60%提升，自拍分外清晰明亮。其他規格包括旗艦5G晶片MediaTek Dimensity 1200-MAX、12GB RAM+256GB ROM、6.5吋AMOLED屏幕及4,500mAh電池等。

自研高清夜拍

OPPO Find X5系列為同廠首度應用Hasselblad哈蘇色彩調整技術，並加入自研MariSilicon X影像NPU，能實時計算20-bit RAW影像，及進行4K AI HDR極夜錄影，夜景影片解像度較上代提升4倍之多！Find X5及Find X5 Pro同設5,000萬像素三鏡頭系統，分別擁有6.55吋及6.7吋120Hz屏幕，以及Snapdragon 888及Snapdragon 8 Gen 1處理器。

嶄新摺疊概念

TCL一向喜歡Show Off概念機，今次就帶來Ultra Flex，最特別是內置360度翻折鉸鏈，令其屏幕既能內摺又能外摺，而且攤開後足達8吋，媲美不少平板。另一部概念機則是Fold N Roll，顧名思義將卷屏及摺屏二合為一，打開後撳個掣屏幕便會向橫擴展至8.8吋，解像度仲達到2,880×2,160。以上兩機尚未有推出日期，屬展示技術居多。

100W雙快充

Magic 4 Pro是Honor年度旗艦手機，採用最新LTPO技術的6.81吋2,848 x 1,312解像度OLED屏幕，提供電競級120Hz刷新率和360Hz觸控採樣率，更取得IMAX Enhanced認證，睇片勝人一籌。其廣角及超廣角鏡頭同為5,000萬像素，另設有6,400萬像素潛望鏡頭，帶來100倍數碼變焦。特別一提，它同時支援100W有線及無線SuperCharge快充，為業界首見。

長氣三天續航

Nokia手機近年主打性價比，今次共展出C21、C21 Plus及C2 2nd Edition三部新機，其中C21 Plus規格最高，包括6.5吋HD+水滴屏幕、1,300萬像素雙鏡頭、指紋識別及人臉識別等。另外，其電池有4,000mAh及5,050mAh兩個版本，分別提供兩天或三天續航時間！惟留意此機只用UNISOC SC9863a八核心處理器，性能一般兼只對應4G網絡。

磁吸充電首現

Apple自iPhone 12開始支援MagSafe磁吸無線充電，Nubia Z40 Pro亦擁有類似技術，屬Android陣營首見，而且功率峰值一樣達到15W。它搭載6.67吋144Hz雙曲面AMOLED屏幕及Snapdragon 8 Gen 1處理器，最高提供16GB RAM及1TB ROM。相機則由5,000萬像素超廣角、6,400萬像素人像及800萬像素潛望長焦鏡頭組成，其中人像鏡頭支援35mm焦距及f/1.6大光圈，至啱拍攝人文題材！

同場加映：清晰視像會議

Samsung Galaxy Book2 Pro 360是一部配備S Pen的便攜筆電，重量僅1.04kg起，並提供13.3吋或15.6吋Super AMOLED屏幕，兩者均可向後轉向變成平板形態。針對WFH需要，它的1,080p FHD前置鏡頭對應87度廣角拍攝，角度比上代更闊；全新Auto Framing技術更讓用戶移動時也能保持在畫面中間，配合背景特效及臉部特效，同Zoom仔見面更加清晰！它配備第12代Intel Core處理器，電池續航時間長達21小時。

同場加映：自然真實紙感

HUAWEI MatePad Paper採用廠方首塊10.3吋e-Ink全面屏，屏佔比達86.3%，加上自研e-Ink顯示增強演算法，帶來自然真實的顯示「紙感」。隨機附有第二代HUAWEI M-Pencil，支援手寫、錄音、手寫轉文本多種記錄方式，同時擁有分屏筆記和全域批註能力，書寫玩法超多元化。此外，它可與PC協同，化身後者的專屬擴展屏，實現文檔及電子書雙向傳輸。

同場加映：全新慳電架構

筆電廠近年有聲音轉用ARM架構處理器，Lenovo就帶來旗下首部應用Snapdragon 8cx Gen 3處理器的筆電，並命名為ThinkPad X13s。多得這款5nm製程處理器的低功耗，加上49.5Wh鋰電池，官方稱它可連續播片達28小時，可謂超級長氣！無風扇的它僅重1.06kg，並擁有13.3吋16:10窄邊框屏幕及標誌性「小紅點」Trackpoint。