【營事檔案】牛肉壽喜燒　日式輕盈

壽喜燒是一種日本料理，是一種以醬汁輕煮食材的烹飪方法，醬汁是由醬油、糖與味醂等混合而成，味道帶甜。食材都十分講究，不像一般火鍋那樣甚麼食材都適合，壽喜燒一般會選擇油花比較多的牛肉薄片(例如A4或A5和牛)、大葱、萵苣、豆腐、蒟蒻、冬菇等，並會蘸可生食用的生雞蛋液食用。

味醂有甚麼作用

傳統的味醂是由蒸熟的糯米、米麴、酒精為原材料，經過發酵、熟成等程序而成，是帶有甜味的料理用酒，有助除去肉腥味以及增加料理的顏色，促進食欲；相比起一般豉油的鈉質會比較低，不過糖分相對就較高。每1湯匙的豉油就有大約1000毫克鈉，而味醂就幾乎不含鈉；相反，每1湯匙的味醂就有大約6克糖，而豉油就幾乎不含糖分。我們可以利用低鈉的豉油以及無糖或卡路里減半的味醂，製造出更輕盈的醬汁。

蒟蒻可提供飽肚感

蒟蒻是由一種名為魔芋的植物加工製成，主要成分是膳食纖維。由於我們不能消化膳食纖維，因此蒟蒻所提供的熱量很低，而且可提供飽肚感。蒟蒻可以被塑成不同的形狀，例如蒟蒻麵、蒟蒻米、粉皮、果凍等。

【牛肉壽喜燒】

材料：

瘦牛肉片 6片

香菇 6顆

蒟蒻麵 1袋

大葱 少許

椰菜豬肉卷 2個

調味料：

豉油 4湯匙

味醂 2湯匙

糖 2湯匙

做法：

1.豉油、味醂及糖加250毫升水混合成醬汁，備用。

2.大葱斜切成片、香菇切花備用。

3.在鍋中加入蒟蒻麵、椰菜豬肉卷、香菇，再鋪上牛肉片。

4.最後加上醬汁，大火煮10分鐘即可

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。