不可能任務︱李思雅葉問上身Fight低何泳芍

無綫綜藝節目《不可能任務》已進入Mission II「特警遴選體驗」，由出爐視帝譚俊彥（Shaun）率領7名隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），齊齊接受挑戰。

節目中，眾人更要一對一拳擊對決！為了安全起見，8位藝人於賽前在專人指導下進行練習及熱身，之後便正式對決。經過數輪對打，女拳王及男拳王先後誕生，分別是前港隊網球運動員Cindy，及曾贏得健美先生殊榮的Leo勝出。

打拳過程中，Cindy面對身為潛水教練的Honey，絲毫沒有手軟，更出盡腰力上下左右全方位進攻，令Honey毫無還擊之力，一度硬食Cindy無情拳。Honey事後更笑封Cindy做「女葉問」，並笑言為了避開Cindy強攻，要瘋狂向後拗腰：「佢係葉問嚟，係咁出連環拳！我同佢打，要係咁烏低同閃避，但係佢都係繼續嘅。」面對Honey「訴苦」，Cindy哭笑不得，並撒嬌指「邊有咁誇張」。Honey另外還與零運動底子的Purple對戰了一次，雖Purple首集表現絕對是中等以下，但她在對打環節卻相當醒神，與Honey互請對方食「連環拳」，2人戰意相當旺盛。Honey與Purple事後受訪時笑言全靠阿Shaun教路：「佢教我哋左、右，然後勾拳。」