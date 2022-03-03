出新碟即開記者會剖白　小S詳例3點離婚原因

台灣藝人小S（徐熙娣）最近以「elephant DEE」身份推出新專輯，尋日（2日）仲搞咗個線上發片記者會，取名「歐普斯博物館」，由小S親自線上導覽，搶先釋出專輯5首歌。今次記者會撞正台灣大停電，好在佢身處嘅直播地點冇停電災情，不過佢都話已經Ready好點蠟燭。當中佢就提到好友Selina覓得小鮮肉如意郎君，即場送祝福外，又講起走過17年婚姻嘅自己「偶爾會看老公不順眼」，亦諗過「難不成現在這輩子這樣過了嗎」。

小S分享愛情保鮮心得，指自己時不時就會向老公撒嬌，請佢幫手斟熱水：「讓他感覺我很需要他，幫老公找成就感，他也會不時貼心的問『Baby要不要吃點甚麼？我幫你煮水餃、下麵好嗎？』夫妻相處就是多看另一半好的一面。」

早年曾傳出小S被老公家暴，雖然佢自己都成日拎呢單新聞嚟自嘲，難得佢今次肯剖白表示：「我真的很討厭吵架，很容易詞窮、大哭，退一步不會怎樣，除非對方會家暴，他會揍你，或是賭博到傾家盪產、用言語羞辱你，這樣你就趕快離婚，不然，就多多互看對方的好，我也有討人厭的地方啊。」似係正式推翻家暴傳聞。