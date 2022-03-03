歐陽娣娣遭網民狂轟　獲封「內地DiDi」稱號

台灣藝人歐陽娜娜喺內地發展得順風順水，2年前仲試過喺半年內賺成約7千幾萬港幣，不過名成利就嘅代價係經常被啲酸民抨擊，估唔到細佢4年，今年只得17歲，但知名度冇佢咁高嘅胞妹歐陽娣娣（DiDi），一樣被啲黑粉追住嚟鬧，兩姊妹都係好惹是非。

話說歐陽娣娣跟隨二姊歐陽娜娜嘅腳步進軍內地演藝圈，之前就參演過內地劇《當家主母》後，最近佢又開設咗網上頻道同啲粉絲交流吓。講到兩位家姐歐陽妮妮同歐陽娜娜，娣娣就話受佢哋家姐影響很大，尤其係娜娜：「好像是我的領導者，在迷惘的時候總是給予鼓勵，而大姊歐陽妮妮喜歡管妹妹，覺得有點煩，雖然有把話聽進去，但還是有反抗的。」

女仔梗係貪靚，所以又分享吓啲護膚心得，佢只係講咗句：「其實早上我不一定會用洗面奶洗臉，但是晚上我一定要用洗面奶洗臉」啫，就有網民嘲諷佢係「內地DiDi」，質疑佢唔用台灣慣用語「洗面乳」而係用內地用語「洗面奶」，之後又有網民加埋口：「媽呀！內地腔都出來了」、「希望娣娣不要跟娜娜一樣，之後愈來愈內地腔」。

其實呢次歐陽娣娣都幾無辜，連用「洗面奶」定「洗面乳」都被人鬧，不過佢唔使太介懷，不如學吓佢口中嘅「領導」點樣化解負評，娜娜曾經講過面對被酸民、黑粉鬧時，自己嘅心態係：「要清楚的知道有人喜歡你，就會有人不喜歡你，我的生活有太多的事情要做，那些美好的一切，和我要完成的各種目標，充滿了我的生活，不需要調適心情，不在乎＋無所謂，是我面對這些聲音的常態」。係囉，學娜娜咁笑罵由人，先可以灑脫地做人。