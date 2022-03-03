林作跟風盲搶見紅　裕美虛脫不醒人事　

第5波疫情爆發，網上流傳政府將計劃「全城禁足7日」後，市面出現一片「盲搶潮」，將超市的食品搶購一空，而前港姐麥明詩前男友林作，偕藝人女友裕美帶同女傭齊齊加入「盲搶炎」的「熱潮」到超市瘋狂入貨，足足買滿兩車購物車才罷休，埋單共4,300多元。而在喪搶凍肉時，林作表示被同場的師奶指甲所傷，其手背被𠝹出一道血痕，要用紙巾止血，而其荷包和肉體均同樣大出血。

林作在社交平台分享「盲搶炎」實況，裕美與外傭推住兩大架堆滿戰利品的購物車，他表示︰「我準備好封城啦！來吧！禁足吧！剛剛在超市同全場9成女士片完，隻手流晒血，但成功喺喪屍堆搶走4千幾蚊貨，遍布鮮肉、乾糧、日用品等，夠我頂到月尾。我支持禁足。」網民見他受傷相後留言說︰「戰情慘烈過同鍾生（鍾培生）拳賽。」

林作受訪時稱在超巿中因為見有幾包冰鮮烏冬在冰櫃，便和不少婦女齊齊伸手入內搶，結果就被指甲𠝹傷，他說：「我嘅英勇受傷要用紙巾止血，同埋要詛咒令我到受傷嘅家庭主婦。」他又指女友裕美都相當繁忙：「自己拎住個鱷魚皮手袋，又幫我孭埋個袋兼且推車。」至於超市中的貨源情況，他說：「貨品算係仲有，但要睇吓係乜類型嘢啦，可儲備嘅冰凍烏冬就擺明斷貨，搶淨得番幾包，其他嘢都偏少，蔬菜都冇喇，得返啲西蘭花，不過係我最愛。」

至於為何「人搶佢又搶」？林作就話搶得有道理：「因為我有保險意識，既然唔知會發生乜事，所以𠵱家要儲備一個月糧，而且我想盡快習慣喺屋企匿埋嘅感覺，唔好禁足先嚟適應，想心裏快啲得到平靜。」而經過一番努力後，林作將戰利品塞爆了巨型雪櫃，相信他可以安心匿埋。