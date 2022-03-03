天音真比奈 鄰家Ｇ奶妹

童顏巨乳女優一向喺日本AV界好吃香，但要令AV迷留下深刻印象，唔能夠單靠外表，仲要有極佳嘅床上演出。正如今期「世界Cup」主角天音真比奈，樣靚又好波，演出AV嗰陣永無揸流攤，難怪佢咁受AV迷歡迎。

廟細燈籠大

日本AV界有唔少童顏巨乳女優，數到近年最吸睛嘅一位，非AV廠Moodyz嘅專屬女優水卜櫻莫屬！理由好簡單，櫻妹個樣生得甜美，肌膚嫩白，身材小巧，胸前仲有一對水晶燈G奶，所以唔少AV迷覺得佢嘅外形無與倫比，只可惜上到床唔夠肉緊，難怪佢會被七情上面嘅天音真比奈比下去。話時話隸屬於AV大廠S1嘅真比奈，樣貌勁討好，身高只係得4呎9吋，比水卜櫻仲要矮足兩吋，但就廟細燈籠大，上圍同櫻妹一樣有G Cup咁勁！再加上真比奈近期積極做運動，令胴體變得更纖巧，亦顯得對G奶更激凸！

High到拗晒腰

真比奈喺2020年6月下海拍AV，出道作品喺AV銷售網FANZA榮登2020年銷售榜第15位，可以話係頭威頭勢！之後，阿妹憑出色表現贏得唔少AV迷支持，上年有6部AV作品喺FANZA網獲得逾1萬個「LIKE」，成績相當唔錯！事實上，真比奈嘅演出又真係幾抵讚，一來喺同男優進行各種前戲時，表現得溫柔又主動，二來佢嘅體態輕盈而靈活，表演各種體位時，動作優美順暢，最重要係表情交到足，仲經常喺床戰中High到拗晒腰兼叫大叫大嚷，呢種強烈反應令觀眾睇得非常興奮！

社交網站

家陣喺AV界努力搏殺嘅天音真比奈，不時會透過社交網發布新作消息，Click入去睇吓，仲會欣賞到佢自拍嘅性感照同埋參與寫真演出時拍低嘅花絮。