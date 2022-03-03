入夜想曳曳　慾望難自制

有冇諗過點解啲人鍾意喺夜晚曳曳？可能因為日頭要做嘢，夜晚先有心情吧！亦有可能因為曳曳之後可以直接瞓天光，感覺爽好多！想知道夜晚曳曳有幾爽？睇埋以下3套四仔作品，你就會一目了然。

深宵邂逅

你有冇幻想過身邊出現一位美艷脫星做女友？呢套由Vixen製作嘅《Vibes #5》，就可以滿足到有過呢種幻想嘅四仔迷。影片由Manuel Ferrara、Kiara Cole、Alexis Crystal等多位靚女孭飛，故事講述喺某個深宵，男主角喺街頭遇見啱啱演完四仔嘅脫星上前問路，結果愈傾愈投契，仲喺當晚發展出超友誼關係。全片嘅重點在於火辣辣嘅情慾演出，高質素嘅拍攝技巧、出色嘅配樂加埋脫星忘我嘅演出，好有感染力，足以激發四仔迷曳曳嘅慾望。

神秘節目

部分四仔迷對於群戰題材情有獨鍾，若然你係好此道者，呢套由DORCEL推出嘅《Luxure: My Wife's Obsessions 》，絕對唔可以錯過。影片由Herve Bodilis執導，演員陣容包括Ginebra Bellucci、Tina Kay、Tiffany Leiddi等等，當中分為4段故事，每段故事都圍繞住一個神秘嘅群戰群組展開，特別要留意Ginebra Bellucci演出嗰一幕。故事講述男主角喺酒吧慶祝升職，聚會後被同事邀請參加一個喺酒店進行嘅神秘活動，當佢解開頭套一刻，即被面前人肉橫流嘅場面嚇親……

解除束縛

夜晚係女人防線最脆弱嘅時候，好易被男士攻陷，呢套由6AM Studios炮製嘅《Cheeky Women #3》正好印證咗呢一點，事關片中嘅女角色都喺深宵解開咗自己喺性方面嘅枷鎖！影片由Kelly Divine、Jodi Taylor、Ava Rose同Olivia Wilder主演，講述佢哋係職場女性，日頭忙於工作，一到夜晚就會化身性感女郎，喺各個夜場展現出自己嘅魅力，勾搭唔同嘅男人曳曳。正當佢哋以為呢種生活係理所當然之際，身邊出現咗一個特別嘅男人，令佢哋開始懷疑自己係咪需要作出改變嘅時候。

專家評語：

好多人都會趁夜闌人靜嘅時候享受魚水之歡，假如身邊冇合適對象，不妨睇吓四仔解悶，一樣可以體會到夜深尋歡嘅快感，當中最令人印象深刻嘅一套，必然係《Vibes #5》，事關呢套作品嘅拍攝水平相當高，脫星嘅肢體交流異常激烈，令人興奮無比，配合埋誘人嘅叫床聲，絕對係深宵娛樂嘅首選。若然想睇職場女性放蕩嘅夜生活，《Cheeky Women #3》算係一套相當唔錯嘅作品。至於《Luxure: My Wife's Obsessions》係一套故事性唔錯嘅四仔，加埋床戰演出夠激烈，同樣唔會令大家失望。