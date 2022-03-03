曾樂彤打工唔為錢　學與客人相處最重要

英皇歌手曾樂彤推出今年第一首新歌《一決高下》，以輕快曲風唱盡辦公室政治，日前她接受專訪時表示希望在疫情下仍有工返的「打工仔」，可以聽住歌上班去。談及現年27歲，未當歌手前任職網紅的她可曾經歷職場是非，她說：「讀大學前，我喺服裝連鎖店做執倉，都有40幾蚊時薪，但我打工唔係為錢，而係想有社會經驗，學吓與同事和客人相處。」

至於歌曲跟台灣歌手楊丞琳的《現代之形象》撞橋，她坦承：「兩首歌都講辦公室啲是非嘢，我收到歌準備填詞時，都覺得好似楊丞琳嗰首，不過只係題材一樣，但其實完全唔同，所以都唔怕被人話似。（楊丞琳引發咗創作呢首歌？）絕對係，呢個係廣東話版。」她又覺得正如情歌，內容不是失戀就是甜蜜，因此不構成抄襲成分，更透露因疫情而減少外出，故有更多時間創作，結果《一》除了有辦公室版本外，還有愛情、友情版，最後唱片公司就揀中辦公室版：「公司覺得呢個版本最有趣，唔係成日都係情情塔塔嘅歌。」除忙音樂創作外，她最期待疫情儘快減退，因原定今年上映的兩齣電影，受戲院關閉影響而延期：「好想快啲有戲上，咁我首電影歌都可以面世。」

場地：MONOS