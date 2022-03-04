【是日通勝】

農曆二月初二

壬寅年 壬寅月 丙辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：出行、祈福、嫁娶

忌：入宅、作灶、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、24、35、37

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：生活上遇到不如意的事，建議以平常心應對。

金牛座：別人的勸告聽不入耳，有可能因此惹上麻煩。

雙子座：精神難集中，理財投資要小心，勿輕舉妄動。

巨蟹座：心情鬱悶，對身邊的人和事提不起絲毫興趣。

獅子座：理財態度審慎，不難找到合適的投資工具。

處女座：事業運上升，易取得理想成績，灰色助開運。

天秤座：助人為快樂之本，全力幫助朋友可獲滿足感。

天蠍座：希望給自己一個寧靜空間，卻不斷受人打擾。

人馬座：很多事要處理，要有跟時間競賽的心理準備。

山羊座：眉精眼企，洞悉市場變化，能避開投資風險。

水瓶座：財運上升，投資步入收成期，收入有驚喜。

雙魚座：投資追求高回報之餘，不能忽略潛在風險。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）狗 健康差

鼠：時間管理得宜，工作進度令人刮目相看。

牛：情緒不穩，易胡思亂想，不要小事化大。

虎：謀事猶豫不決，容易被競爭對手比下去。

兔：工作運上升，處事穩陣，易交出好成績。

龍：謹記禍從口出，說話太毒辣會有手尾跟。

蛇：財運亨通，投資有道，容易有理想回報。

馬：在職場競爭中佔優勢，遇上難題不會怕。

羊：有伴侶者要自律言行，以免招惹爛桃花。

猴：運勢下滑，謀事忌輕率，只能見步行步。

雞：不善理財，花錢沒節制，小心債台高築。

狗：是日沖煞，健康一般，宜少吃辛辣食物。

豬：人氣欠佳，是時候改變冷漠的待人態度。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

龜殼金錢卦占卜

大家常常在電視看到劇中人用一個龜殼及三枚銅錢進行卜卦問事，但劇中的情節往往只演繹一次，就是把三枚銅錢放進龜殼內，搖一搖，再把三枚銅錢倒出，即可分析此卦如何如何！

事實上，龜卜金錢卦，一共搖六次，每搖一次倒出三枚銅錢，可以有四個組合，分別是三個為公、三個為字、兩公一字與兩字一公，這就是太陽、太陰、少陽、少陰這四種現象，把它記下，之後再搖再倒，如是此，一共六次，則成為一個六爻卦象。

六爻卦象成立，配上十二地支，以乾坤震巽坎離艮兌，加以地支的五行生剋，再定其六親（父母、兄弟、子孫、妻財、官鬼）。立其世應，世為自己，應為他人他事他物，以卜卦時的年月日定其卦內之力量，本卦為現在，變卦為未來，伏卦為暗藏，生剋沖合定其吉凶。

卜卦是針對所問的特別之事，例如愛情、工作、財運等等，得出來的信息豐富，比用八字的信息更好，更易讓我掌握龜卜帶來的信息好處。由於學習此玄學術數比較難，而難以推廣，好多人不知所以了，因而在此向大家簡介。