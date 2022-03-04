高度戒備︱周柏豪冒險開工　彈出彈入等埋位

周柏豪婚後三年抱兩，為賺奶粉錢去年底到內地佛山拍劇，忍痛與家人分開3個月，早前該劇移師回港開工，又要面對香港高危疫情，近日不少正開拍之劇集為避疫紛紛煞停，但柏豪則繼續冒險開工。雖然劇組做足安全措施，但不用埋位時，柏豪仍走到極遠處等候，減少與人接觸，安全至上！

第5波疫情來勢汹汹，不少正開拍的劇集都已被叫停，但亦有劇組為了趕進度，繼續冒險開工，除了古天樂與林峯主演電影《九龍城寨．圍城》外，還有周柏豪、胡杏兒等主演的劇集《獅子山下．情》仍堅持拍攝。

前晚周柏豪、許雅婷一行十多人於西環邨取景，眾演員均以80年代造型上陣，拍攝一場柏豪於街上踱來踱去，之後與許雅婷遇上的文戲。拍攝前，眾演員及工作人員均戴上口罩，而育有兩個小朋友的柏豪明顯格外小心，不用埋位時即自動彈開、遠離人群，匿埋一邊等候，但又擔心劇組人員找他，故又不時探頭張望，有點搞笑。

火速完成拍攝

雖然拍攝前有點「驚青」，但一開機他便除罩兼極速入戲，現場吸引了途人圍觀，但沒有影響其拍攝情緒，很快便完成拍攝。據知，近日胡杏兒與謝君豪等都有開工，因故事背景橫跨30多年，杏兒需由後生演到老，故她為該角色做了不少功夫，而近日主要拍攝年輕的戲份；此劇演員還有李治廷及郭鋒等，眾人早前到佛山拍攝，故事以1984年至今的香港大事件為背景，並且以一間茶餐廳數代人的故事作主線。