曾傳鬧不和　陳智熙將與花滑美男車俊煥錄《RM》

童星出身的韓國20歲花式滑冰美男車俊煥上月出戰北京冬奧，憑靚仔樣迷倒不少女粉絲，他與話題劇《Penthouse》的22歲女星陳智熙於11年前演出花樣滑冰比賽節目《Kiss & Cry》的片段最近成為網民熱話，影片已突破220萬次點擊。

該節目請來10位明星與職業花樣滑冰選手組隊比賽，而當時是童星的陳智熙就獲分配與車俊煥組隊，但在練習時車俊煥多次嫌棄陳智熙跟不上進度，又表示擔心因為陳智熙而包尾，陳智熙亦指車俊煥在教她時顯得不耐煩，因而傳出兩人「鬧不和」。

車俊煥最近返韓後亮相人氣網上節目《文明特急》，主持Jaejae談到當年兩人在練習時發生爭執的傳聞，車俊煥便說：「畢竟是淘汰賽，始終會有野心，但因為是2011年的事，我已經不記得了。」問到比賽後有否與陳智熙保持聯絡，他便指因為手機壞了，所以沒有繼續聯絡，而兩人在節目上相隔11年通話，陳智熙笑指多得車智煥令她成為焦點，所以非常感謝，又對當年能與車智煥合作感到很光榮，車俊煥就承諾再見面時會請陳智熙食飯。

不少網民都希望可以再次見到兩人同框，近日終於有好消息，他們將一起錄影綜藝節目《Running Man》（RM），節目將於3月13日播出。