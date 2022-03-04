東方日報C1：甄子丹-30℃落水　投保過億

甄子丹玩命無極限！去年他在長白山拍攝新片多次搵命博，當中於零下30度落水及埋在雪堆的戲份，非常危險，尤其於急流中拍攝，稍一不慎會被沖走，隨時命仔不保！電影公司落足本，為子丹投保過億元，以策萬全。

被喻為「宇宙最強」的武打影星甄子丹，拍戲一向愛玩命，曾於《一個人的武林》中，於高速公路與王寶強拍攝對打戲，多架貨櫃車高速擦身而過，相當驚險。他又於《特殊身份》中決戰安志杰，由於雙方都是打得之人，結果子丹一度被踢中頭部，失去知覺足足1分鐘，嚇窒全場！

喝烈酒禦寒

出名唔錫身的他玩命無極限，去年拍攝星皓投資電影《搜救》，於零下30度的長白山拍攝多場挑戰「天險」的戲份，其中一場重頭戲，他在極寒冷天氣中的急流拍攝，除了克服極低溫的問題外，急流亦存在極大危險，故劇組花了大量時間作準備。

拍攝當日，子丹繫上兩條大威吔，而導演羅志良亦再三檢查，因急流力度甚強，稍有差池，子丹隨時被沖走，後果不堪設想。拍攝前，子丹要喝烈酒禦寒，每次完成拍攝都要極速換掉衣服，因衣服若結冰便會黐實皮膚，若大力除衫分分鐘連皮帶肉扯走，所以要跟「結冰」鬥快。

有份投資該片的電影公司老闆王海峰昨日受訪，大讚子丹專業：「佢喺長白山逗留咗超過70日，好多驚險場面，都係親身上陣。好似呢場零下30度嘅落水戲，由於喺急流度拍，真係非常之危險，導演曾經建議用替身，但子丹堅持親自拍，真係好專業。除咗呢場戲，仲有一場子丹埋喺雪窿入面，真係成個人埋咗入去雪度，都係非常危險。（咁危險，會唔會買唔到保險？）我哋幫子丹買咗過億元保額嘅保險。」

韓雪崩潰痛哭

除了不斷挑戰高難度外，身為該片監製的子丹，非常照顧同片演員韓雪、賈冰及唐旭等。韓雪飾演子丹妻子，有不少對手戲。身為南方人的她首次於極寒冷天氣下開工，親身體驗後忍不住慨嘆：「已經凍到人都不受控制，沒法想像到底有多冷。」之後她拍攝一場崩潰戲，完成後仍失控痛哭，未能抽離角色，子丹見狀即上前擁着她，安撫對方情緒，希望助她盡快驅走沉痛心情。

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