謝霆鋒偷偷回港開工　傳新片多人中招延工3星期

早前疫情殺入影壇，藝人張松枝前日於社交網公布初步確診，原來他剛為古天樂、林峯新片《九龍城寨．圍城》開工，令該劇組陷入一片恐慌，好在尋日（3日）張松枝就表示自己已經連續兩日快檢得到未有確診結果，轉眼就好番晒。不過今日（4日）就有另一個壞消息傳出，有指早前由北京秘密回港嘅藝人謝霆鋒，為接拍邱禮濤新片《海關戰線》（暫名），原定尋日正式開拍，不過因劇組內多人中招，為安全起見，決定延遲3星期先開鏡。

據知，今次霆鋒除咗擔正男主角外，更會兼任武術導演一職，故事主幹講海關，除霆鋒外，今年憑電影《智齒》入圍金像獎「最佳女主角」嘅劉雅瑟亦有份參演。今次貴為大製作，好多拍攝場地都已預先申請，除咗劇組人員，連劇務阿頭都中招，所以被迫延期，以安全健康行先，暫定3個星期後先開鏡。而呢段時間霆鋒將會有更多時間做前期準備，佢亦好緊張新片嘅動作場面，好多細節都堅持親自參與。

雖然傳出劇組中招，謝霆鋒經理人Mani就向東網否認劇組人員多人中招：「只係因為疫情嚴峻，為了安全理由，所以將個拍攝期延後3個禮拜，同埋套戲都未正式開拍，只係開緊一啲小型嘅籌備工作及小組會議，霆鋒都和其他武術指導係度諗緊啲動作，希望疫情可以盡快減退。」