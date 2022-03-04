夢幻春天氣息　超粉嫩櫻花香

又到一年一度的櫻花季節，不用特意跑去日本，本地就有櫻花可賞。石門的櫻花已經開的很茂盛，不過櫻花通常只開十天左右，現在再去可能也只剩下幾朵留在枝頭。櫻花花期雖短，但我們卻可以用不同的櫻花產品來保留住櫻花的樣貌和香氣，讓自己一整年都可以回味櫻花的感覺。就好似現在不同品牌都有出限定的櫻花香水，除了有自家特調的櫻花味道，還加入櫻花元素的包裝設計，透露出極緻的花藝美感，非常值得收藏。

柔美春天之夜

每年春天，大家除了在日出時賞櫻，也可以在月色之下欣賞。日本文化中對櫻花短暫的花期有轉瞬即逝的感觸，而Guerlain調香師也以此調出來自春夜柔美的櫻花香氣。明亮的佛手柑、珍貴的柑橘精油、細膩的綠茶韻味、粉嫩的紫丁香、茉莉花融合櫻花香調，大自然中充滿生機的植物都在這一瓶香氛裏。而瓶身的櫻花裝飾則是由日本刺繡藝術家Kyoko Sugiura及其工作室Kyoko Création打造，使用了傳統的京都絲線、古董歐洲珍珠等材料，手工製造出白色、黑色與金色明暗對比的櫻花。

普羅旺斯星夜櫻花

來自普羅旺斯呂貝隆國家公園中的櫻花與櫻桃成就了這瓶全新L'OCCITANE CERISIER ÉTOILÉ星夜櫻花限量版。香氛前調是翠綠調的花香，用後彷彿置身於花園裏；中調是香氣濃郁的櫻花和天竺葵以及在晚上才開花的夜來香；基調則是很多人都喜歡的麝香和白雪松。香味整體是非常適合女性使用，帶有夜晚的花香調讓人感覺紓緩又放鬆。

櫻花和服之戀

以2020年的和服設計瓶身而出名的Decorte和服之戀香水，今季推出了Sakura櫻花香。香氛選用了日本櫻花和果實香氣糅合天然的玫瑰精華，打造出具有春日特色的「日式香調」。可愛的花果香調加上瓶身的粉嫩和服絲帶設計，讓人忍不住想要收藏！

日本限定櫻花

Jo Malone London自2011年起就每一年都推出一個限定櫻花香氛，一開始只有在日本才能買到，所以通常一上市就被哄搶收藏。今年的櫻花香氛是粉紅磨砂瓶身，設計延續了地中海花園系列，顯得夢幻又簡約。香調是佛手柑小豆蔻、柑橘加上櫻花、玫瑰等的花香調，木製麝香作爲基調帶來些許沉穩的感覺。香氛已在日本推出，同時還有髮香噴霧。