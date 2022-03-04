「AK染疫群組」MV曝光　On仔就喺度中招

人氣男圑MIRROR成員Anson Kong（AK）繼去年的《虎度門》後，夥拍另一位隊員Alton推出合唱歌《REBOUND》，用搞笑的方法大談身為偶像的自我修養。而MV中，AK與Alton身處Party之中玩到醉爆兼跳落泳池唱到濕身，轉頭又有超級跑車穿插畫面之間，令MV極盡視聽之娛，也為樂迷帶來連環驚喜。而今次MV相當有睇頭，除眾星雲集外，AK及Alton穿上拳手袍齊齊騷結實腹肌，令鏡粉睇到尖叫。

原來AK及Alton這首新歌MV，就是早前爆出「AK團組」的MV，當日在九龍區一間酒店取景拍攝，台前幕後超過100人在場邀請了多位歌手參與演出，當中包括MIRROR隊友Lokman、Frankie、女團Super Girls的Yanny、組合C AllStar的陳健安（On仔）、洪嘉豪、樂隊ONE PROMISE、Nowhere Boys（NB）及麗英等，拍攝不少大堆頭場面，猶如置身派對狂歡，而陳健安及樂隊ONE PROMISE成員Anton及天衡拍攝MV均染疫，至於Yanny、Nowhere Boys、洪嘉豪則報平安沒有確診，但NB主音Van（陳維諾）的KOL太太Wendy有去探班及傳有到場探班的電台DJ 麻利亦屬於「MV群組」而確診。