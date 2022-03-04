張偉文情況回穩　眾星拍片集氣送祝福

69歲「靚聲王」歌手張偉文於上月19日在護老院感染新冠肺炎而入院，住院期間傳出病情不樂觀，指其半邊肺變花及血含氧量偏低，幸到留院第10天已退燒，病情回穩，其監護人方俊今日受訪時，透露張偉文最新狀況，指他已退燒3日，精神及胃口不錯，只是臥牀瞓得太久，背部生壓瘡要搽藥膏。

方俊表示張偉文能說話，只是欠中氣，氧氣機由4度降為2度，左邊肺仍然有花，醫生繼續用類固醇治療其炎症：「醫生話佢個肺冇惡化已經好好，不過進展好慢，或者要留院一段長時間，（要多住1個月？）3個月都冇問題啦，如果佢出院都唔知住邊度好，護老院啲疫情更嚴重，依家執番條命已經好好啦。我個新加坡朋友連續中咗3次呀，好在佢後生冇乜事咋。」方俊又說：「我要多謝所有醫護人士，喺冇乜支援吓都咁照顧病人，佢哋真係好辛苦，醫生咁忙都主動打畀我同我講番張偉文嘅情況，要為佢哋打氣。」

為咗鼓勵張偉文戰勝病魔，方俊聯同他幾位好友尹光、環星娛樂老闆張國林、敖嘉年、胡美儀、康華、何婉盈、楊立門，遠在日本嘅陳美齡等齊齊拍片及錄音，祝他早日康復，方俊話：「除咗唱片公司，無綫都想我哋拍啲打氣片畀張偉文，（佢知道朋友集氣？）佢一定唔知，因為佢冇帶手機，但我哋呢啲係心意。」