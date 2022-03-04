頻叫外賣　營養師餐單走肥

雖然話辛苦搵嚟自在食，但隨着患上都市病的人數日漸上升，愈來愈多人開始關注健康飲食，希望透過吃得有「營」去重拾身體的主導權。其實想吃得健康不等於清淡，只要吃得正確，不但可以改善身體的小毛病，更可以食出好身形，就算頻食外賣都冇有怕！趁夏天來臨前，聽聽營養師的飲食建議，捉緊時間減走身上的「士啤胎」。

保持良好飲食習慣

培養良好的飲食習慣是一切的基礎，「家營營養中心」的營養師Amy建議大家每日要有穩定的一日三餐，定時和定量進食，亦要保持均衡飲食，就能減低患上三高的風險。食物選擇上Amy提到要多元化，如肉類除白肉外，亦要進食低脂肪的紅肉，如豬、牛、羊等，以及貝殼類，如青口、蠔、蜆等，以攝取足夠的鐵質。但一些高脂肪的肉類，如排骨、雞翼、腩肉、豬頸肉、雞腳等近骨位的肉類就要盡量少食。蔬菜則可多選擇深綠色蔬菜，以增加葉酸吸收，幫助身體造血，預防貧血。

改善都市通病

作息、飲食不定時、缺乏運動、沒有良好的生活習慣等令都市人有一些常見的小毛病，其中兩大困擾為便秘及失眠。前者與飲食息息相關，很大部分原因是沒有攝取足夠的膳食纖維及飲水不夠，令腸道蠕動減慢、大便變硬，增加排便的難度。要有所改善，首先要避免多肉少菜的飲食習慣、多吃蔬果以及富含膳食纖維的食物，如麥包、原片燕麥片、紅米飯、西蘭花、火龍果等食物，亦要定時定量補充水分。

後者亦有機會與飲食相關，睡前應避免大量飲酒或飲咖啡、茶、可樂等高咖啡因飲品，因為酒會影響人體進入深層睡眠，影響睡眠質素，而且有利尿效果。咖啡因亦會刺激中樞神經系統，有機會令人失眠。

外出飲食小貼士

即使家中沒有開火煮食的習慣，外賣或外出用膳都有食得健康的方法，Amy傳授了以下幾招外出飲食小貼士。

1.食飯時要避免撈汁，食湯粉麵時要避免飲湯。

2.選擇低脂及無糖飲食，如瘦叉燒飯、切雞飯或油雞飯去皮配白飯、白魚蛋、貢丸或牛丸米粉、燒鯖魚定食等，而飲品則可選擇無糖、無奶的餐飲。

3.可另加一碟走油灼菜，令整餐的營養更加均衡，同時更具飽腹感。

吃出免疫力

疫情期間，相信大家都想增強自己的免疫力，原來從日常飲食都可以幫到手。Amy建議大家多攝取維他命C、鋅質及維他命A。

維他命C：燈籠椒、西蘭花、柑橘類、奇異果、士多啤梨等

鋅質：主要源於高蛋白質食物，如肉類、豆類、海鮮、奶類、全穀物等

維他命A：紅蘿蔔、黃椒、木瓜、番薯、南瓜等

專家點睇明星大熱減肥法？

坊間大熱的明星減肥法，是否個個都Work？一於聽吓專家點講！

168間歇性斷食法：「16」代表連續16小時禁食，「8」代表連續8小時進食。

星級代表：楊丞琳

營養師的話：「消化能力較差及高血糖人士不適宜進行。此方法的好處是限定的進食時間局限了熱量攝取，比起計算熱量容易實踐。缺點是長時間的斷食會令人出現頭暈及胃部不適的情況，另外如在進食時間過於暴飲暴食反而會增肥，長期下來更有機會造成飲食失調。」

西柚減肥法：透過每餐進食半個西柚及指定餐單，達致瘦身效果。

星級代表：陳喬恩

營養師的話：「此方法所提供的熱量及營養素極低，減重成功是因為身體流失水分，而非減脂。長期進行會令身體營養不良，影響身體的正常運作，體重亦容易反彈，而且進食過多的西柚，當中的果糖亦會致肥。」

白飯減肥法：以白飯為主食，搭配一定的菜及肉。

星級代表：陳嘉樺（Ella）

營養師的話：「根據衞生署和世界衞生組織建議，成年人每天的碳水化合物攝取量應佔總熱量的55至75%。如果高於每人的應攝取量，有機會令血糖水平在餐後急速上升，繼而產生倦意，甚至出現頭暈的情況。另外，如果長期攝取過多的碳水化合物，就會轉化成脂肪，繼而引致肥胖。」

認清3大減肥謬誤

1.戒碳水化合物易有反效果：碳水化合物是人體能量的主要來源，同時會提供飽腹感，如果戒掉的話會令人感到疲倦及難以集中精神，甚至會出現頭暈的情況，而且亦會令人進食更多的食物以達致飽腹感，反而會有反效果。建議大家可以多選擇進食含豐富纖維的複合碳水化合物，如燕麥、全麥包、糙米、粟米、番薯等，既可帶來飽肚感，又有助穩定血糖水平。

2.不可全「走油」：每人每日應攝取3至6茶匙的油分，即使是減肥人士，亦可每日攝取3茶匙的油分，以橄欖油、粟米油等有益的食油為佳。油分有助維持皮膚及腸道的健康，攝取量不足會容易引致便秘、脫髮等問題。

3.適當調味：健康的減肥飲食不等於無調味，建議可適量使用天然的調味料增進食欲，如鹽、豉油、糖、咖喱粉、辣椒粉、雜香草等。烹調方面，可以少油煎、少油快炒、烤、焗等方法代替水煮或蒸等清淡的烹調方法。