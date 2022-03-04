極速瘦20磅　鄭欣宜「盲搶炎」下買唔到嘢食

歌手鄭欣宜在尖沙咀出席概念店活動活動。欣宜表示在疫情下感恩一直保持有工作，多出的時間更可以錄歌、拍MV，講到所屬的唱片公司有人中招？她說：「暫時Ok，公司嚴格規定我哋只係可以接觸我哋Team人，我哋每日都會做快速測試，最擔心係我戴唔到口罩，會影響到人，自己都驚㗎。」

獨居的欣宜被問到可要搶糧？她笑說：「依家進行緊生酮飲食，自己好鍾意食湯麵，但係就買唔到蒟蒻麵，惟有食其他。」欣宜明顯清減不少，原來由年尾開始減磅，已經減了20磅，但不會為自己定下目標，希望健康、舒服去減。她又透露近期就算不用工作在家，也會化妝、扮靚、襯衫保持好心情，她說：「個人會開心啲，似番個人，成個人嘅感覺會唔同晒。」

講到欣宜與Anson Lo將舉行的音樂會已經開始換飛，但卻未有開騷日期，她說：「呢方面就唔清楚，因為我係負責表演，應該係疫情場地問題，會喺暑假之後舉行。」欣宜期待演唱會舉行，亦保持與「老公」Anson Lo聯繫？她笑說：「我好留意『老公』，佢都好留意我，我哋經常喺社交平台Flirt大家，佢都有短訊叫我加油，好期待今次嘅合作。」