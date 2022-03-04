麵包糕點可以說是不少家庭常備美食，可以做早餐或下午茶，又可以做飯後甜品，有人仲當正餐咁食添，因此，不少品牌會不時推陳出新，今次就有用抹茶、焙茶、茉莉茶、伯爵茶等入饌炮製的新口味，想Keep住新鮮感話咁易！

甜品控必揀

鍾意食甜品的就不要錯過酒店集團旗下的Nina Patisserie於即日起至4月30日推出全新「春の醇茶」蛋糕系列，有全新的「宇治抹茶拿破崙」、「焙茶黑糖麻糬拿破崙」及首度推出的「宇治抹茶十勝紅豆麻糬雪芳蛋糕」。「宇治抹茶拿破崙」靈感源自品牌經典拿破侖系列，金黃香脆的焦糖酥皮與香滑的宇治抹茶吉士醬可謂完美結合；而「焙茶黑糖麻糬拿破崙」則選用靜岡焙茶粉製成濃厚吉士醬，誘人香氣搭配黑糖麻糬的煙韌口感，別具層次，兩款蛋糕均有件裝、直徑12厘米及15厘米供選擇。至於宇治抹茶十勝紅豆麻糬雪芳蛋糕，雪芳蛋糕包住北海道十勝紅豆與麻糬餡，頂層飾上色彩繽紛的花瓣，增添清新氣息與口感；蛋糕有14厘米及18厘米兩個尺寸供選擇。

酸香歐式新味

人氣麵包店PAPER STONE BAKERY受每年2月於法國南部的芒頓都會舉行的檸檬節（FÊTE DU CITRON MENTON）所啟發，推出全新「Lemonjoice!」系列，以酸甜檸檬香氣貫穿成個系列。品牌烘焙師沿用歐洲傳統烘焙工藝，用T45法國麵粉製作及全麥粉，並加入金黃的檸檬、柚子、橘子等原材料，將淡雅果香與酸甜滋味融合，炮製出T45檸檬茶香全麥鄉村包、T45檸檬茶香種子全麥法包、T45檸檬茶香柚子合桃配忌廉芝士全麥漢堡、T45檸檬茶香柑橘合桃忌廉芝士全麥法包及辣味的T45檸檬茶香古早香腸全麥法包熱狗。必試推介有T45檸檬茶香全麥鄉村包及T45檸檬茶香柚子核桃配忌廉芝士全麥漢堡，前者乃是經典的全麥鄉村包加入了茉莉茶與伯爵茶，清新馥郁的香氣與檸檬汁的獨特酸甜滋味配搭得恰到好處；後者則破格以傳統歐包做成漢堡形態，加入甜忌廉芝士，以柚子醬混合已烘烤過的美國核桃為餡料，成就鹹甜的健康新口味。