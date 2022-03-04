本日日本：傳統工藝炮製　超精美《新世紀福音戰士》鑄鐵水壺

喜歡《新世紀福音戰士》（EVANGELION）這套經典動漫的朋友要留意了，位於岩手縣奧州市、專門製作南部鐵器的水澤鑄物工業協同組合日前宣布，將於3月8日推出「南部鐵器 鐵瓶EVANGELION」，值得粉絲們望多兩眼！南部鐵器是日本岩手縣傳承數百年的工藝技術，以這種傳統手工鑄造法做出來的鐵製用具，無論厚度及密度均遠勝一般鐵器，並擁有保溫效果好及耐用等優點。「南部鐵器 鐵瓶EVANGELION」是由該公司喜歡《新》的負責人和工匠們精心製作的鑄鐵水壺，水壺呈圓扁形，賣點係壺的面層立體地呈現初號機的圖案以及 EVANGELION 字樣，美輪美奐。而且圓扁的水壺外形從正上方看的話，就像一個滿月的形狀，令人聯想到《新》中經常出現的月亮，相當有心思。隨水壺會附送使用說明書，售33,000日圓（約HK$2,244），可於EVANGELION STORE各店舖及水澤鑄物工業協同組合的官方網店購買。