張晉冒死挑戰極限　向蔡少芬寫下最後留言

內地男星張晉為真人騷《我們的滾燙人生》體驗特警生活，並進行3日2夜實習，除了接受體能和射擊訓練，還要化身「蜘蛛俠」在樓高18米的大樓進行高空索降訓練，沒料張晉卻大呼緊張：「我拍了那麼多年戲，也完成了很多高空動作，但是還是會畏高。」不過最後依然打頭陣體驗，結果亦如特技人般完美完成。為配合節目，張晉需在執行任務前寫下「戰前家書」，以文字記錄留給最愛的說話，身為「愛妻號」的他，表示非首次留下「最後口訊」，因每次坐飛機、和太太蔡少芬（Ada）分開的時候，也會給她囑咐幾句說話，以免留有遺憾，最後他還藉著家書表達對於家人的愛： 「老婆，我要去執行任務了，如果有甚麼意外，你和女兒、兒子都要好好地生活下去；當然如果你想再找一個，也是可以的，但他必需愛我們的孩子，我真的非常非常非常愛你們。」

而早年Ada也曾在節目分享感情觀，談到假如自己先走一步，絕不介意老公再娶，只希望後媽能夠和子女相處融洽，還坦言把每次離別視作最後一次：「每次坐飛機我都會跟他（張晉）說，老公我現在在飛機上了，要是我有事的話，你必需好好保護兩個女兒。」夫妻二人有相同價值觀，網民們也忍不住稱他們為「神仙眷侶」。