【Zac玩Zac食】對自己好啲　去尖沙咀歎大澳三寶

當政府呼籲大家留家抗疫，唔好外出，但有嘢做都仍然係要出街嘅，難得出嚟午飯就梗係食好啲。

位於香港尖沙咀凱悅酒店嘅凱悅軒中菜廳，原來做緊大澳特產風味菜單，以一系列大澳特產入饌。作為香港最古老的漁村，大澳以其海味乾貨、蝦醬以及鹹魚等特產而聞名，大澳三寶蒸肉眼筋鴛鴦飯選用糯米及日本珍珠米各自蒸熟並混合，放上竹蒸籠後加入肉眼筋及有大澳三寶之稱的魷魚乾、蝦乾及銀魚乾再蒸熟，熱騰騰的鴛鴦飯每一口都充滿鹹香鮮味。

鹹魚雖然係名物，但係未必個個接受到，師傅好聰明做咗這道香煎原條鹹鮮馬友，選用每條約14両重的大澳鮮吊馬友，用鹽醃一整天再徹底洗淨瀝乾，以約10分鐘仔細煎脆兩邊，集新鮮、清甜、酥脆及鮮味於一身，吃上去鮮甜鬆化，滋味無比。

另外一道金湯岩米釀原條花膠筒，以尼泊爾岩米配搭大澳花膠，蒸熟的岩米清香而軟糯，混合蒸好的日本珍珠米，加入瑤柱及雞髀菇粒以燴飯形式煮成，釀入原條花膠筒再蒸，最後放上南瓜蓉及乾瑤柱，十分有口感。

大澳特產風味菜單供應期至3月31日，出開尖沙咀做嘢可以去試吓，依家又話全民檢測，又話禁足，搞咗半個月都未知點，疫情下真係要對自己好啲，有得食好食啦！

米芝蓮星級粵菜，在家抗疫冇得出街食晚飯都唔怕餓親！

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Profile：Zacky Sun

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