周杰倫霸氣晒百萬名畫　慘被當冷氣機隔層網

等待迎接第三個小孩子的台灣天王周杰倫，雖然盡做好老公責任，日夜陪着大肚妻昆凌，但身為「行街精」的他，在家宅了多日後，今日（4日）終於「身痕」出動，孖着和他一起拍節目《周遊記》的魔術師好友陳冠霖齊齊喪行商場。期間行名店時遇到有店員要求合照，周董無任歡迎，任影唔嬲外，行完商場更去打籃球及食tea，非常充實，直至晚上才會合昆凌，見以全黑打扮並略施脂粉的昆凌，拿着電話狂按，周董留言：「在忙點餐嗎？」

難得周董出巡，網民成功捕獲，不過網民的焦點，卻是落在他收藏的畫作，議論紛紛！在今日凌晨四時許，周董網晒了一幅畫作並留言：「收了一陣子，該拿出來擺了！」由於他未有註明出品的出處，網友見到這幅幾乎全黑的畫作，留意反問：「是海苔嗎？」、「看了好餓，想吃海苔！」、「見到句子藏在磚裏。」更有網友突破「盲腸」，竟笑指這根本是冷氣機隔層網：「冷氣濾網沒拿出來洗嗎？」周董是圈中的超級收藏家，他收藏的作品全是大有來頭，而這幅作品是出自美國當代藝術家Glenn Ligon手筆，有網友估值一定逾百萬元，而Glen Ligon的「MIRROR」及「STRANGER」系列廣受收藏家歡迎，早年一幅「STRANGER #6」被以高價約372萬港元投得。