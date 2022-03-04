《愛．回家》都幫唔到！張明偉自爆入行7年人工唔夠1萬

藝人張明偉憑《愛．回家之開心速遞》飾演「佐治」一角而廣為人認識，不過去年傳出被雪藏的消息，其角色亦離開了劇組，近來他開始將較多時間放在夾Band上。昨日（3日）他接受節目訪問，透露開始發覺多人知道他是樂隊Charming Way的主音，感到好大鼓舞。

提到經常被形容為富二代唔使做，他表示雖然爸爸和哥哥都是律師，但覺得屋企只屬小康之家，自己都算是少爺仔，有屋企人支持他追歌手夢，他覺得同家人同住，不需要擔心住屋問題已經是最大的支持，但從不問家人拿錢，並非唔使做，現時儲備只夠半年，如果要錄歌手頭就更緊。自美國UCLA大學畢業回港後，第一份工就在無綫做PA，一年後考入藝員訓練班，在無綫7年，才遇到佐治這角色。他坦言電視台人工不夠1萬，故一直要兼職幫補：「我揸過uber，每個月有5、6千，做到自己都懷疑人生，但我冇乜專長，只識表演。」他感謝在電視台學到的知識，對日後做音樂很有幫助，在電視台吃過不少苦頭，但訓練到他由內斂性格，開始變得進取。

去年他前往美國唱歌，愛犬就在他回程時病逝，因為他回港需要隔離檢疫，回到家已經是3星期後，突然感覺屋企只剩下他一個，充滿孤獨感，而當時正值傳出他被雪藏的消息，他說時眼泛淚光：「情況搞到自己好驚，好忐忑，唔知點面對，自己處理得唔夠細心，得罪咗人。」他續稱佐治告別並非他預期，但深信將來有機會回歸，對一份工仍然好有感情。