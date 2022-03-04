肉感J奶妹　鬥搖擺激盪

好多女仔以為瘦就等於靚，事實上男人並唔認同，因為減肥減到瘦骨如柴欠缺豐滿感，令人冇晒性趣。而提到豐滿，日本寫真界有唔少女優以肉感為賣點，上圍仲要激凸勁爆，今日就搵嚟兩位肉感J奶妹伊川愛梨同工藤唯嚟比併一下，睇吓邊個實力最強？

渾圓碩大

日本寫真界有好多女優上圍大得驚人，好似童顏巨乳掌門人天木純、柳瀨咲等，不過佢哋又唔係「大晒」嘅，仲有好多人氣雖然冇佢哋咁高，但係身材同樣勁爆嘅女優，伊川愛梨就係其中之一。今年22歲嘅佢，初出道時樣子稚氣未消，氣質天真可愛，不過塊面闊咗少少，幸好近期瘦面成功，下巴尖咗又靚咗，變得艷麗迷人，至於佢用咩方法變靚就唔知喇！

愛梨出道以來一直以豐滿肉感身材作為賣點，而且胸前擁有一對巨型J奶，渾圓而碩大，每邊幾乎有佢個頭咁大，真係好誇張呀！早前佢一度唔見咗人，因而傳出引退謠言，後來梨妹表示只係同事務所解約，需要一段日子過一過冷河，之後便以自由身發展，最近更加搵到另一間事務所合作，繼續發揮其爆乳威力！

伊川愛梨

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：38J-26-37

爆乳甜心

喺寫真界能夠同伊川愛梨匹敵嘅女優唔多，而師妹工藤唯就係其中一位。今年22歲嘅佢，身材屬於肉感爆乳型，體態圓潤，胸前對爆乳亦係屬於J Cup，加埋個又大又圓嘅巨躉，相信可以滿足晒睇肉家嘅慾望喇！仲有唯妹面圓圓，雙眼又夠精靈，樣子甜美可愛，感覺同十八少女一樣咁討人喜愛。

工藤唯曾經表示將師姐愛梨視為偶像，因為對方完全唔會嫌自己體態咁豐滿，更加可以充滿自信心演出寫真作品，感到相當佩服。至於佢之所以入行拍寫真，原來係因為被朋友呃，當時朋友氹佢去事務所應徵做搞笑藝人，其實係做寫真偶像，好彩最後佢亦勇於接受呢份工作，我哋先能夠欣賞到阿妹對巨型J奶咋！不過，唯妹表示唔多滿意對J奶，原因係質感太柔軟，着泳衣時胸肉會擠晒出嚟，好難着得好睇喎！咁使唔使搵人做胸部按摩增加結實度呢？小弟嘅手勢都唔錯喎！

工藤唯

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：40J-26-40

第１回合

鬥多產

工藤唯出道以來喺寫真界人氣愈來愈高，獲得唔少出版商賞識，至今已經推出咗13部寫真作品；至於師姐伊川愛梨比佢稍勝一籌，由出道至今已經推出咗17部寫真碟喇！

第2回合

鬥親切

伊川愛梨雖然成日都出席攝影活動，但係就好少同粉絲交流。而工藤唯就唔同喇，除咗個樣較為親切，最近更開設視頻同粉絲多啲交流，嚟緊仲會開個人攝影會同粉絲近距離接觸添。

第３回合

鬥吸引力

工藤唯話唔滿意自己對J奶質感太柔軟，不過似乎冇咩改善動作，相反伊川愛梨比佢更積極，除咗愈來愈靚，身材仲愈來愈弗，自然吸引力更強喇。

愛梨有鬥心

工藤唯又大波又可愛，的確係幾吸引，但係喺寫真工作方面唔多夠積極，而師姐伊川愛梨就相當努力喺寫真界發展，亦經常出席攝影活動，好有鬥心同企圖心，令工藤唯顯得更懶散。