脫界女玩家　食相夠滋味

食熱狗最愛就係食條大肉腸,入口零舍有滿足感。不過鍾意大肉腸嘅唔止係食家,脫界女玩家亦最愛大洋腸,唔係佢哋又點會喺四仔演出中食到舔晒脷,鬼咁滋味呢!

回味無窮

如果要數演而優則導嘅脫星,必定非Kayden Kross莫屬,事關佢除咗演技出色,執導嘅四仔更係質素保證,好似呢套由佢執導嘅作品《If It Feels Good #3》,備受四仔迷讚賞。曾經話過最愛大兵器嘅Kayden Kross,今次便以巨型兵器為題材,並搵嚟Angela White、Kenzie Anne、Manuel Ferrara等炙手可熱嘅脫星演出,每個都係經驗豐富,,而且默契十足,只係講到大兵器,佢哋起初都有啲擔心,好似Kenzie Anne坦言從未試過跟咁巨型嘅兵器交鋒,因此演出前相當緊張,但係之後卻令佢回味不已。究竟Kayden Kross做過啲乜,令佢咁回味無窮呢?想知嘅話,就要睇呢部作品喇!

肉搏肌肉男

識玩識食嘅脫星話肌肉男最啱口味,想知有幾吸引,就要睇呢套由Brazzers推出嘅《Pornstars Like It Black #5》。演出嘅脫星包括Kendra Sunderland、Ginebra Bellucci、Paige Owens等,佢哋都係四仔界數一數二嘅癡女,每當見到大隻肌肉男時,嗰種從心而發嘅興奮同慾望,隔住個芒都能感受得到呀!正因為咁嘅緣故,雖然呢套作品係零劇情,但係憑住佢哋嘅積極求歡、激情肉搏嘅演出,足以令四仔迷睇得興奮無比。其中大波癡女Kendra Sunderland更係擔任領軍,帶住班女去圍攻肌肉男,場面相當精彩。

星光熠熠

要成為人氣脫星,唔單止要有樣有身材,仲要精通各種床技至得,而講到高超床技,呢套由Blacked炮製嘅《Stars #3》,正係最佳之選。呢個系列嘅主題係搵嚟一班星級天后脫星演出,而嚟到第3集仲會多兩個元素,就係床技大展現同激戰大兵器,係咪好期待呢?事實上,期待嘅唔止係四仔迷,有份參演嘅Anissa Kate亦表示喺演出前亦相當期待,因為佢得悉演出嘅男優個個都擁有特大兵器,加上其他參演嘅脫星有Elsa Jean、Ivy Wolfe等,好希望能夠一齊交流床上演出嘅心得咁話。

碟評

雖然脫星嘅演出豐富,但係面對大洋腸唔係個個抵受得住,好似《If It Feels Good #3》當中嘅脫星咁,開始時有啲緊張,但係經過多方調教下,佢哋嘅反應真係非常激烈。講到真正巨型兵器,《Pornstars Like It Black #5》同《Stars #3》呢兩套作品絕對合格有餘,前者嘅男優更係位位肌肉男,激戰起嚟啪啪響,官能刺激十足;後者有Kayden Kross執導已經有質素保證,加上演出嘅脫星見到巨型兵器時,流露出驚訝嘅表情,令人睇得興奮又過癮。