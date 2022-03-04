脫界女玩家　食相夠滋味

食熱狗最愛就係食條大肉腸，入口零舍有滿足感。不過鍾意大肉腸嘅唔止係食家，脫界女玩家亦最愛大洋腸，唔係佢哋又點會喺四仔演出中食到舔晒脷，鬼咁滋味呢！

回味無窮

如果要數演而優則導嘅脫星，必定非Kayden Kross莫屬，事關佢除咗演技出色，執導嘅四仔更係質素保證，好似呢套由佢執導嘅作品《If It Feels Good #3》，備受四仔迷讚賞。曾經話過最愛大兵器嘅Kayden Kross，今次便以巨型兵器為題材，並搵嚟Angela White、Kenzie Anne、Manuel Ferrara等炙手可熱嘅脫星演出，每個都係經驗豐富，，而且默契十足，只係講到大兵器，佢哋起初都有啲擔心，好似Kenzie Anne坦言從未試過跟咁巨型嘅兵器交鋒，因此演出前相當緊張，但係之後卻令佢回味不已。究竟Kayden Kross做過啲乜，令佢咁回味無窮呢？想知嘅話，就要睇呢部作品喇！

肉搏肌肉男

識玩識食嘅脫星話肌肉男最啱口味，想知有幾吸引，就要睇呢套由Brazzers推出嘅《Pornstars Like It Black #5》。演出嘅脫星包括Kendra Sunderland、Ginebra Bellucci、Paige Owens等，佢哋都係四仔界數一數二嘅癡女，每當見到大隻肌肉男時，嗰種從心而發嘅興奮同慾望，隔住個芒都能感受得到呀！正因為咁嘅緣故，雖然呢套作品係零劇情，但係憑住佢哋嘅積極求歡、激情肉搏嘅演出，足以令四仔迷睇得興奮無比。其中大波癡女Kendra Sunderland更係擔任領軍，帶住班女去圍攻肌肉男，場面相當精彩。

星光熠熠

要成為人氣脫星，唔單止要有樣有身材，仲要精通各種床技至得，而講到高超床技，呢套由Blacked炮製嘅《Stars #3》，正係最佳之選。呢個系列嘅主題係搵嚟一班星級天后脫星演出，而嚟到第3集仲會多兩個元素，就係床技大展現同激戰大兵器，係咪好期待呢？事實上，期待嘅唔止係四仔迷，有份參演嘅Anissa Kate亦表示喺演出前亦相當期待，因為佢得悉演出嘅男優個個都擁有特大兵器，加上其他參演嘅脫星有Elsa Jean、Ivy Wolfe等，好希望能夠一齊交流床上演出嘅心得咁話。

碟評

雖然脫星嘅演出豐富，但係面對大洋腸唔係個個抵受得住，好似《If It Feels Good #3》當中嘅脫星咁，開始時有啲緊張，但係經過多方調教下，佢哋嘅反應真係非常激烈。講到真正巨型兵器，《Pornstars Like It Black #5》同《Stars #3》呢兩套作品絕對合格有餘，前者嘅男優更係位位肌肉男，激戰起嚟啪啪響，官能刺激十足；後者有Kayden Kross執導已經有質素保證，加上演出嘅脫星見到巨型兵器時，流露出驚訝嘅表情，令人睇得興奮又過癮。