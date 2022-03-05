【是日通勝】

農曆二月初三

壬寅年 癸卯月 丁巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、安床、開市

忌：作灶、出行、入宅

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、14、40、48

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：易跟身邊人出現溝通問題，內心沮喪又無奈。

金牛座：情緒低落，做事心不在焉，防小人乘虛而入。

雙子座：別待薄自己，趁周末出外散心，可紓緩壓力。

巨蟹座：謀事多阻滯，讓你頭痛不已，淺黃色助開運。

獅子座：掌握信息不準確，有可能在投資方面走歪路。

處女座：對應酬不感興趣，只想一個人靜靜思考人生。

天秤座：已有伴侶者迎來好消息，感情關係可望升溫。

天蠍座：有可能受閒言閒語困擾，今天適宜保持低調。

人馬座：事業發展陷入樽頸位，提防負能量打擊士氣。

山羊座：難得有忙裏偷閒的空間，要好好享受生活！

水瓶座：人誰無過？只要誠心認錯，就能獲別人諒解。

雙魚座：可考慮邊聽音樂邊工作，對提升效率有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 貴人旺

（跌）豬 壓力大

鼠：謀事遇阻力，易功虧一簣，需步步為營。

牛：鴻運當頭，工作得心應手，目標可達到！

虎：心情壓抑，要保持冷靜，才能專心做事。

兔：易被人注視，要留意形象，忌不修邊幅。

龍：正財運佳，努力耕耘有望獲得理想收入。

蛇：做事細心，應變力強，面對考驗當閒事。

馬：幹勁十足，話頭醒尾，謀事易取得成功。

羊：運氣差，情緒不穩，易被別人的話惹惱。

猴：利拓展人脈關係，有機會結交知己良朋。

雞：貴人運強，易於職場中突圍，勿失良機。

狗：待人和善，即使犯了犯也能獲別人諒解。

豬：是日沖煞，財運稍遜，投資忌衝動魯莽。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟白羊座談戀愛？

屬於火元素開創星座的白羊座，本性如小孩子般帶着天真的品質往外接觸事物，是自發性的、創造性的和熱情的。白羊座由火星守護，跟勇氣、行動、慾望和生存本能有關，很重視本能需要，好像肚餓就馬上要吃，悶就要找事情去忙或者找人去玩，總是想向前衝似的。性格果斷不帶點猶疑的他，可能給別人帶點侵略性，就像「要贏人先要贏自己」，超越自己就是當前目標。白羊座不是太喜歡聽別人意見，也沒有耐性去了解跟自己無關的事，是一個較為自我的星座。

在感情關係上，有一個充滿陽光氣息的白羊座伴侶是很不錯，但跟他談戀愛就可能要湊小朋友般對待他，照顧對方生活上的細節；但相反他的沒耐性，又或者很少會從你的角度去想事情，在相處過程中是會令人失望。而且白羊座的自我需要很多時都比你的需要更重要，讓他的想法或者決定會成為主導，而你的需要為次要，這個就他的本性嘛！但謹記這是改變不了，不要期望可以影響對方。

白羊座有一顆很怕悶的心，所做的事情都要刺激和好玩，但最慘只有三分鐘熱度的他，當事情做到一半覺得沒趣時，可能會中途離場，除非有新的刺激出現，否則只跟隨自己的感覺走，這快來快去的情況很常出現，所以一見鍾情絕對有機會發生在白羊座身上。