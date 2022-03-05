朱晨麗入行十年成就解鎖　瞄準視后寶座圓夢

入行10年的朱晨麗不是科班出身，一直靠「實戰」磨練演技，最近有機會與公認好戲之人的黎耀祥合作，準備「偷師」增值，做好挑戰做視后的準備！

2011年香港小姐冠軍朱晨麗，入行以來一直未有放慢腳步，她自知沒接受過正式演戲訓練，故努力增值自己。除了邊拍邊學「實戰」吸取經驗，亦經常上演戲課程學習，她說：「一直有報讀唔同種類課程，因為人需要增值，做呢行更加需要。唔係學咗功夫平日就唔使練功，無論你先天條件幾好，空閒時間都要增值，我係一個唔可以停落嚟嘅人。」

「唔只識做苦情戲」

每次上堂、拍劇或拍戲，朱晨麗感覺好像「成就解鎖」，發掘出自己不同的一面，她笑言：「我唔係淨係識做苦情戲、拍打戲，每次上堂覺得開好似解鎖咁，睇吓可以再解鎖到自己幾多面。好想挑戰一人分飾幾角嘅角色，做到爆發力好大，但係呢啲好角色可遇不可求。」

去年朱晨麗以拍電影為主，今年再活躍於公仔箱，有份參演的邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》近期播出，更與視帝黎耀祥拍新劇《輕．功》，她開心說：「啲人會覺得點解上年好似喺電視見唔到我，大家唔使擔心，我係出咗去拍戲，同埋做直播，多線發展，吸收多啲唔同經驗。」

能夠與黎耀祥合作，她坦言準備向對方偷師：「自己唔係訓練班出身，由零開始，邊拍邊學去摸索，睇人演繹。同祥哥合作可以睇到佢嘅演技，視帝係咁樣得番嚟嘅，係一個增值機會。」問到有否增加信心做視后？她表示：「呢啲要睇機緣，對於資深前輩，我係小朋友嚟，要多啲時間學習，裝備好自己，唔係有機會嚟到都做唔到。」

化妝：Soie Ip