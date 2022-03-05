東方日報C1：吳浩康郭思琳奉子成婚：BB係最大禮物！

感情生活多姿多采的英皇歌手吳浩康做「老襯」，與曾參選港姐的索模郭思琳閃婚，並已於上月低調入紙申請註冊結婚。昨日他直認雙喜臨門，即將做爸爸，這隻「冇腳雀仔」終於搵到個家！

歌手吳浩康（Deep），去年被本報獨家踢爆暗撻有男友的女星郭思琳，更被捕獲雙雙到南丫島度春宵。事後2人堅稱只是朋友關係，思琳又急急澄清已回復單身，以洗脫「偷食」罪名，之後更公開向舊愛追討7位數欠債，關係錯綜複雜！Deep與思琳雖仍否認拍拖，但轉口風表示不排除任何發展的機會，原來他們已靜雞雞入紙申請註冊結婚！

Deep真名「吳偉男」與郭思琳的擬結婚通知書曝光，38歲的Deep報稱是唱歌老師，35歲的思琳則是模特兒導師，2人報住觀塘同一地址，已共賦同居。昨晚Deep受訪時直認雙喜臨門：「多謝大家。（恭喜你結婚、生B一Take過！）生BB係預計之內，剛剛3個月可以講，係最大嘅禮物，好開心同中獎一樣！」他本於3月到婚姻登記處結婚，現打算待疫情過去才大排筵席，現時先入紙申請，還未來得及通知親友。

跪地唱歌求婚

他表示與思琳拍拖逾半年，由於雙方經歷不少，感情突飛猛進，至於求婚過程，他說：「都係唱歌、跪地、送花、送戒指，本來佢想我吹色士風，我有學，但未夠好，所以留番結婚時再吹畀佢聽啦！（有咩愛的宣言？）到時結婚會同大家分享。」又自覺已大個仔：「我會定落嚟，否則點生小朋友。」至於思琳亦改口叫Deep做老公，她說：「我同我先生多謝大家嘅祝福，本身諗住遲啲先公布，始終疫情下冇得大排筵席，只能低調註冊，估唔到咁快畀你哋知道！」

Deep出道20年來有不少負面新聞，感情生活更是多姿多采，公開過的女友包括胡定欣、莊鍶敏、鍾舒漫、李昭南及崔碧珈，個個都有地位、有學識兼有樣有身材。他當年跟胡定欣拍拖2年即移情莊鍶敏，其後又與同公司師妹鍾舒漫去到談婚論嫁階段，卻被爆「偷食」咀女！而他對上一段戀情同樣不歡而散，與36G咪神崔碧珈秘撻數月，及至女方暗寸他玩弄感情才認愛，最終雙方不歡而散。

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