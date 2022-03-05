蘇麗珊的按摩店雙重打擊　無奈結業

香港第5波疫情不斷升溫，連續3日都有過5萬宗確診個案，各行各業都大受影響，剛加盟華納唱片的女星蘇麗珊，唱歌工作睇怕都會受影響，而她自己2年前投資的按摩店也守不住，她在社交網上載已經拉閘的按摩店門前拍照留念，並寫道：「拜拜了我們的元祖店，前年決定投按摩店的時候很記得說了：『因為對香港還有信心啊』這樣的話，然而一年後我們被無理地迫遷，另一家在銅鑼灣的分店也關閉了好久，還有信心嗎？」

她續寫：「自己窩在家的我每天問自己，在難關前，我們的恐懼、憤怒、失落、泄氣無所遁形，不過，其實我們比想像中更強大，真的，還未餓得流浪街頭，還未被戰火燒毀家園。」她還可以滑着電話上網睇嘢、睇電視，未去到最糟的時候吧，她覺得做人應該要有信心的，對自己、對這個世界，因為她知道無論怎麼樣都要活下去，只有好好去活，才對得起自己，她表示如果大家真的覺得透不過氣了，可以做運動流汗、做瑜伽或是冥想，或者睇吓電視笑一下，感覺會好一點，最後她說：「We're all in this together！」

還記得當日她拖住圈外男友出席開店儀式，大方公開戀情，雖然店舖沒有了，慶幸她身邊還有男友在支持及陪伴，相信她還是可以面對種種難關。