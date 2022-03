蘇麗珊的按摩店雙重打擊　無奈結業

香港第5波疫情不斷升溫,連續3日都有過5萬宗確診個案,各行各業都大受影響,剛加盟華納唱片的女星蘇麗珊,唱歌工作睇怕都會受影響,而她自己2年前投資的按摩店也守不住,她在社交網上載已經拉閘的按摩店門前拍照留念,並寫道:「拜拜了我們的元祖店,前年決定投按摩店的時候很記得說了:『因為對香港還有信心啊』這樣的話,然而一年後我們被無理地迫遷,另一家在銅鑼灣的分店也關閉了好久,還有信心嗎?」

她續寫:「自己窩在家的我每天問自己,在難關前,我們的恐懼、憤怒、失落、泄氣無所遁形,不過,其實我們比想像中更強大,真的,還未餓得流浪街頭,還未被戰火燒毀家園。」她還可以滑着電話上網睇嘢、睇電視,未去到最糟的時候吧,她覺得做人應該要有信心的,對自己、對這個世界,因為她知道無論怎麼樣都要活下去,只有好好去活,才對得起自己,她表示如果大家真的覺得透不過氣了,可以做運動流汗、做瑜伽或是冥想,或者睇吓電視笑一下,感覺會好一點,最後她說:「We're all in this together!」

還記得當日她拖住圈外男友出席開店儀式,大方公開戀情,雖然店舖沒有了,慶幸她身邊還有男友在支持及陪伴,相信她還是可以面對種種難關。