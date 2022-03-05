Alton開Live錯手甫檢測包相　Ian Chur盡30個鐘

MIRROR連續4周開Live同網民互動，上周由姜濤、Lokman和Stanley打嚮頭炮後，昨晚（4日）輪到Ian（陳卓賢）、Alton和Frankie接力開Live抗疫，3位大男孩衣着打扮都十分隨意，Frankie更食住提子傾偈，不消一刻便吃完半盒青提，而Ian就帶了一位女嘉賓亮相，正是他的哥基愛犬「囡囡」雞髀，Ian對雞髀又攬又鍚又做按摩，表現暖男作風；Alton就貪玩不停轉換背景照，一時改用大隻佬背景，一時又換上他與Anson Kong（AK）的新歌相做背景，突然他錯手放了一張檢測包一線的照片做背景，由於早前他與AK拍攝新歌《Rebound》的MV，事後被指為爆疫群組，令到不少有份參予拍攝的歌手都中招確診，未知此檢測包是否屬他本人，Alton發現放錯相後，臉露尷尬表情，隨即將相更換。

他提到今次第一次出Solo，出街前有點不安，四處問工作人員有甚麼要準備：「同事話冇乜嘢要做，要做都做晒。」Ian就分享自己第一次出新歌時冇諗太多，反而第一次入錄音室錄歌就緊張到手心標汗，Frankie形容每次到錄音室的前一晚，都會像小學生去旅行一樣瞓唔着覺。

Alton詢問他們對《Rebound》MV感覺，Ian Frankie異口同聲表示豐富，但Ian就踼爆Frankie其實無睇過MV，對話搞笑。Ian亦分享自己新歌《留一天與你喘息》的MV時，要走妥5、6個場景拍攝，原本要兩日拍完，估不到1天便完成，共拍了20個小時，Ian說：「拍完MV嗰日，之後再一齊做嘢及開劇，連續3日冇瞓，所以嗰幾日好攰，但都唔算最攰，比起拍MIRROR嘅MV試過拍30個鐘。」

3子之中，只有Frankie未出過Solo，他笑言被粉絲問過無數次，笑言：「由出道到依家問咗千幾次。」他表示現時想集中拍劇，有時間才出歌。提到拍《IT狗》時，經常忍不住笑，表示對收視冇期望，估不到收視理想，好感恩。