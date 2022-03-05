驚蟄要養生　養肝解春困

轉眼來到24節氣中的驚蟄，此節氣代表冬眠動物睡醒，開始覓食，有萬物復甦、春回大地之意。此外，驚蟄過後氣溫亦會逐漸回暖，濕氣上升，容易令人疲倦，出現「春困」現象。同時因為雨量增多，天氣乍暖還寒，要小心溫差，避免着涼。

【動一動身解困怠】

與冬天需要藏精不同，春天雖仍要足夠的睡眠，卻不宜多睡，早睡早起，睡夠8小時已經足夠，最好是日出而起，跟着太陽起床。另外，想解春困亦要適當地動一動，如行山、快步走、郊遊等，以微微出汗為主，活動的時間亦應在太陽高掛之時。

【飲食宜養肝滋潤】

春季宜養肝，特別是在這萬物復甦之際，細菌和病毒亦同樣活躍，加上近日疫正橫行，在此時節人體肝陽之氣漸升，飲食應順肝之性，調養脾氣，令五臟和平，飲食宜清淡，可多吃富含植物蛋白質、維他命的食物，如菠菜、白蘿蔔、苦瓜、木耳、芹菜、山藥、蓮子、豆腐、芝麻和洋葱等食物，而少食油膩、辛辣的食物。

另外，乍暖還寒的天氣亦會見乾燥，可適量吃一些滋潤的食物，如梨、銀耳、蜂蜜等，特別梨是「離」的諧音，吃梨有跟害蟲分離的寓意，所以坊間有「驚蟄吃梨」的說法。如果怕梨的寒性，可將梨烹煮後再進食。

川貝燉梨

材料：鴨梨1個、川貝粉1克（普通滋潤作用可不加）、冰糖2粒

做法：

1.切下鴨梨頂部作蓋，取出梨核，挖走部分梨肉。

2.在梨中加入清水，並放入川貝粉及冰糖。

3.蓋回蓋，以文火蒸45分鐘（不加川貝粉可縮至30分鐘）即可。