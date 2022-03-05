【外賣包加熱即食1】精緻包裝　送禮自用無問題

傳統到小店或餐廳買外賣，簡單用個膠盒裝住餸菜或粉麵，重點是分量足，美觀與否無人會理。現時外賣已是常態，酒店和高級餐廳都重視這個龐大市場，除了食物款式變得矜貴多元化，包裝更見精美，除了自用，分分鐘可以用來送禮。

矜貴滋補

除了家常小菜，偶然都想吃得豐富一點。香港JW萬豪酒店一星米芝蓮食府萬豪金殿以矜貴的食材做主角，推出3款餚禮盒，經典佳餚禮盒內有天籽蘭花響螺燉花膠湯、三十頭南非吉品鮑魚、蠔皇扣鵝掌和30年普洱茶包 。豪華佳餚禮盒有蠔皇花膠件、關東遼參、三十頭南非吉品鮑魚、蠔皇扣鵝掌及香檳。尊尚佳餚禮盒有蠔皇花膠扒、蝦籽關東遼參、三十頭皇冠吉品鮑魚、冰花官燕及香檳。同時間，這個3月，酒店會推出期間限定的33 周年米芝蓮星級佳餚禮盒，當中包括4份經典佳餚禮盒和香檳，用來慶祝或送禮都很適合。（1日前預訂）

星級套餐

遇上特別日子，有機會都會去高級餐廳品嘗Tasting Menu，現時只要落個柯打，一樣可以在家嘆星級套餐。銅鑼灣米芝蓮一星及米芝蓮綠星餐廳Roganic Hong Kong的「Simon Rogan at home」逢星期五至日全新推出3道菜外送餐單，每星期菜單都轉換，如有舞茸湯配鹹蛋及辣椒蒜油、油封鴨腿或焦糖布甸、南瓜湯、豬肚或冧酒提子布甸等。客人還可加錢訂購麵包糕點盒，除用作配菜，用來做早餐或下午茶一樣得。（1日前預訂）

泰式滋味

惹味香濃的泰國菜，對港人相當有吸引力。Mango Tree Kitchen於3月開始推出「嘗泰‧外賣盛饌盒」，內有一口海南雞飯、炭燒豬頸肉三文治、柚子沙侓、溏心女婿蛋和酥炸黃金蟹鉗作小點主菜有炭燒大頭蝦，甜點有一口杧果糯米飯、斑蘭千層糕、椰青大菜糕和馬卡龍。客人可任選2杯凍飲或熱飲，邊吃邊嘆椰香三色、柚子熱情果梳打或香茅茶等，感受地道泰式滋味。（可即日選購）