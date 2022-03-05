潮跟AK、Alton　戴「MV團魂黑超」

MIRROR成員AK和Alton早兩日推出合唱歌，新歌MV大玩Party狂歡主題，「雙A組合」亦使出渾身解數，既揸林寶堅尼跑車，又大跳Popping及以潮Look示人。而其中一兩個造型，更與有份客串的隊友Lokman和Frankie齊戴「團魂黑超」，令一眾「鏡粉」睇到心心眼！

戴同款黑超

新歌音樂與舞蹈都以好玩角度出發，MV自然也要夠Fun！所以在MV中，AK和Alton與眾多客串的星級嘉賓齊齊開P玩到忘形，更換上不同造型去展現狂歡快樂情緒。不過眼利的「生粉」（AK粉絲稱號）和「蛋白粉」（Alton粉絲稱號）大概也發現，MV中二人與隊友Lokman和Frankie齊戴「團魂眼鏡」－DITA FLIGHT.006太陽眼鏡。這副曾經出現在漫威英雄如Iron Man及Spider Man臉上的太陽眼鏡，在電影中被稱為「E.D.I.T.H.」，設計靈感源自飛行員標誌性鏡架Aviator，由2007年至今不斷改良，眼鏡本身內外兼備，有着軍事用品的粗獷，又不失貴氣，結合日本醋酸纖維板料鏡圈和鈦金屬鏡架，將Aviator傳統進一步現代化，鏡腳以及框面的刻痕皆是由日本眼鏡製作之都福井縣工匠用鑽石刀刻製而成，精巧的造工叫人眼睛。

而今次MIRROR四子所戴的Fight.006 #7806，換上感光變色鏡片（全新M配色），會依據光線強弱而自動調節鏡片顏色深淺，遇陽光自動變深色，幻化成時下備受潮流界追捧的Tinted Lenses太陽眼鏡，室內則回復電影原色鏡片顏色，呈現不一樣的色彩，時尚度十足。除了Fight.006 #7806外，Alton在MV中也戴了另一副DITA Grand Evo #DTX146眼鏡。其無框鏡片結構，配上有鑽石壓製細節的鈦合金鼻托和分叉鈦鉸鏈，盡顯精緻度及奢華美感，難怪一直深受眼鏡迷喜愛。

鏡仔多眼鏡造型

其實除了「雙A組合」外，MIRROR隊中多位成員都是名副其實的眼鏡迷。好似Anson Lo就曾多次在時尚造型上加入眼鏡配搭，早前就戴過日本眼鏡品牌999.9的S-391T眼鏡示人，黑色主框拼復古金色鏡臂的優雅設計，就與「教主」的溫柔氣質襯到絕一絕。而Edan就更加是出名的眼鏡男，曾先後戴過日本品牌Oh My Glasses Tokyo的Luke半透明啡鏡圈眼鏡和999.9經典黑框眼鏡 M-36。另外，Stanley除了情迷Ray-Ban黑超，也愛佩戴品牌的平光眼鏡如RX5398F Bold Acetate及RX6413 Aviator Contemporary鏡款。單單是幾位鏡仔的眼鏡Look，已堪稱是時當配襯最佳教學了！