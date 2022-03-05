注目地標！泰國城堡餐廳華麗開餐

提起城堡，總會令人想起皇室貴族及守衞森嚴，但其實亦有城門大開、歡迎到訪的另類城堡！位於泰國春武里府的芭堤雅，最近便有一間名為Castello Di Bellagio的餐廳開幕，餐廳建築是一座耗資數億泰銖、歷時逾兩年興建的歐式城堡，無論內外都顯得富麗堂皇，如此奢華的餐廳火速成為網絡熱話！相信大家都巴不得變身城主，在這裏享受一頓美妙盛宴。

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意式風格 奢華講究

距離芭堤雅市中心約30分鐘車程、坐擁群山美景的Castello Di Bellagio，由當地人氣海鮮餐廳Mum Aroi第二代話事人開設，他表示父親往意大利旅行時對科莫湖附近的一座城堡留下了深刻印象，這間餐廳就是參照該城堡的外形所興建。餐廳共有三層，室內設計盡顯古典氣派，布滿華麗的傢俬、意大利雕像及藝術品。主要分為Cafe及餐廳兩個用餐區域，後者除了戶外露台區域，亦有可容納不同人數的包廂客房，並同時設有讓客人挑選的肉類區域，藏有2,000款酒類的酒窖、火腿室和芝士室。食客可在這裏享用多元化的西餐，以意大利菜為主，王牌是各款牛的菜式，例如牛小排、熟成牛扒、和牛斧頭扒等。餐廳同時設有廣闊的庭園區域，共有25個私人野餐的位置，可享受不一樣的用餐風情。

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北歐氣息 特色投影

距離曼谷約2小時車程的呵叻府考艾（Khao Yai），坐擁一望無際的田園及山景，充滿悠閒氛圍，吸引了很多泰國本土遊客周末前來度假。當地有一間採用了北歐白色城堡外觀的Midwinter餐廳同樣備受旅客注目。餐廳內部以高樓底設計，白色的石牆與白木結構，配合了深色的木桌，以古樸Feel代替豪華感。城堡內劃分了多個用餐區域，各有不同的布置，餐點種類豐富，包括有意大利粉、薄餅、漢堡、肉類主菜，無論是西式口味或改良過的泰式風味都有得選擇，最重要是價錢親民，能夠在如此精心設計的環境用餐，絕對超值。城堡更設有舞台，每逢周末有演出，配合音樂表演同時會有投射燈將不同圖案或色彩投影到城堡的牆上，倍添夢幻。

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英倫風貌 悠閒享受

以英式小屋風格打造的Thames Valley Khao Yai是考艾熱門的度假酒店之一，入面的The Castle Restaurant And Tearoom亦是值得一訪的餐廳。外觀一如其名採用了最典型的英倫城堡造型，室內擁有超高樓底，布置則走摩登路線，以米白色的石牆及傢俬襯托，加上玻璃屋般的設計令光線充足，食客可悠閒地享受美點。餐廳提供早午晚餐，輕食有三文治、牛角包及全日早餐等，也有千層酥、馬卡龍等甜點，適宜配一杯淡淡的花茶。亦可選擇雙層架端上的下午茶Tea Set，食物會因應季節轉換。很多人也會選擇室外用餐，望住綠意盎然的庭園，呼吸着新鮮的空氣，胃口也特別好，天台位置是酒吧，晚上亮起小黃燈，氣氛浪漫。