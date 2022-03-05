本日日本：兩大人氣連鎖店聯乘　必食全新口味方包

最近香港出現盲搶糧情況，連日來除了超市食品被搶購一空，就連麵包店亦成為重災區，真係今時今日先知香港人原來勁鍾意食麵包！而日本同樣對麵包情有獨鍾，經常有不少話題性十足的驚喜口味登場，其中兩間人氣連鎖店摩斯漢堡（MOS BURGER）與山崎麵包早前宣布，將於3月11日至6月24日期間逢第2及第4個禮拜五推出名為「認真研究的濃郁朱古力方包」的聯乘新出品，並同時再次推出之前大受歡迎的「毋須塗牛油的方包」！先講朱古力方包，用上大量牛油、牛奶、朱古力製作，口感柔軟蓬鬆，質地濕潤，而且不會太甜或太苦，無論即食或用多士爐稍為烤一下都十分滋味。而「毋須塗牛油的方包」曾於上年3至10月發售，短短時間累積銷量達40萬斤，賣點係使用了牛油，雞蛋、鮮忌廉等材料製作，由於方包本身味道濃郁，不用塗果醬或牛油已經非常好吃。兩款麵包將於MOS BURGER的日本分店有售，每包各售600日圓（約HK$41），每包重1斤，需先預約，即日起接受預約登記。