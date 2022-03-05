舊名早入民心！羅子溢自爆同楊茜堯改名勁掙扎

藝人羅子溢為熱播劇《家族榮耀》接受電台訪問，談及再為人父，以及有傳兩夫婦改名是為了求子，他指新名字反而是女兒送給父母的禮物：「因為個女個名係搵師傅改嘅，但係師傅指如果想個女好啲，父母也要配合一下，產生個化學作用先會夠大，所以我哋都決定一齊改。」由於羅仲謙及楊怡的名字，早已深入民心，所以初初二人亦非常掙扎：「很掙扎，是非常掙扎！但做人父母最終還是以女兒的幸福為優先考慮，雖然我新名字像是為了求子，但並不是這樣。」

太太低調誕下第二胎，被問到是否因為高齡產婦的原因而特別保密，他則解釋，這次只是沒有刻意特別去公布懷上第二胎的消息，但亦冇意隱瞞。他提到太太懷第二胎時，他們仍然如是帶女兒去上學前班，所以不少家長朋友亦知道羅太懷有第二胎：「我哋亦都冇特別要佢哋保密，是隨緣知道就知道。」

羅子溢與太太楊茜堯年齡相差5年，兩人於拍攝電視劇《On Call 36小時》開始發展感情，由拍拖結婚到現在已經歷10年時間。他憶述，最初認識楊茜堯時，已被她個性獨立、堅強的魅力深深吸引着：「太太思維成熟，亦很有主見，感覺彼此間相處非常舒服，於是便決意追求太太。」問子溢追求太太做過最浪漫的事，他形容自己是一個激情的人：「做過不少瘋癲的事情，例如當年冬天夜行沙灘，我會忽然跳海游出浮台，就是為了向太太證明自己對待這段感情有多認真。」

他又透露，二人在結婚前已同居試婚，結果發現彼此性格和生活習慣都很相近，一拍即合：「她跟我一樣都很深閨，也不太愛應酬。可能大家生日太近，她是8月30日，我就是8月28日，也是處女座，性格很像，所以許多觀點都很一致。」訪問中，羅子溢亦透露成為人父後，思想上比起做了人夫有更大轉變：「成為爸爸後覺得責任更大，我依家係好眼淺，一見到小朋友唔開心就會好椎心，還有經常會警惕自己怎樣做一個好爸爸，怎樣做一個榜樣對下一代才是好。」