電競先Phone　疫戰3月

疫下留家，最好打機打發時間，而所謂工欲善其事，必善利其器，想玩得勝人一籌就要有部電競手機傍身，以下幾部就適合「重度玩家」！

業內最準

黑鯊4早於去年推出，最近加強版黑鯊4 Pro 5G行貨終於抵港。手機延續家族的X背蓋，並配備6.67吋Samsung AMOLED E4屏幕，支援720Hz觸控採樣率及144Hz螢幕更新率，觸控精準度達到業界最低的0.004mm，而且MagicPress壓感技術能根據手指按壓力度作出不同反應，令遊戲中滑動、瞄準等指令更加多變。

實體升降遊戲鍵獲再次升級，採用無接觸的磁力驅動，經過百萬次按壓可靠性測試，比原來的電動升降更長壽命。處理器用上Snapdragon 888，效能雖不及最新的8 Gen 1，但打大食Game依然綽綽有餘，加上第四代三文治液冷技術，散熱能力較上代提升30%，打機又快又涼。其他配套還包括雙立體聲喇叭、三咪高峰系統、支援120W快充的4,500mAh電池等。

面向車迷

小米最近發表Redmi K50電競版，集目前最強的Snapdragon 8 Gen 1處理器、6.67吋120Hz OLED柔性直屏、JBL四單元喇叭及120W快充 4,700mAh電池於一身，並設有第二代磁動力彈出式肩鍵及雙VC散熱設計。水貨版近日已火速到港，返貨的三禾電氣更表示這是與AMG聯乘的「冠軍版」，機身特別印有廠徽及仿格仔旗花紋，賽車迷實Like！

激罕SSD

Lenovo Y90是旗下第三代Legion Phone，規格號稱目前電競手機中最強，包括6.92吋144Hz巨屏、Snapdragon 8 Gen 1處理器、雙風冷散熱、六指遊戲手柄、Dolby Atmos喇叭、68W快充5,600mAH大電池等。頂配版更激罕導入128GB SSD組成RAID 0來提升50%效能。此機將於3月10日在國內開發，港版暫時未有消息，欲入手就要留意水貨喇！