陳瀅自嘲太肥難搵替身焗真打　蔡思貝坦言打到勁挫敗

邵氏劇《飛虎3壯志英雄》演員陳瀅、蔡思貝、姚子羚早前接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，與主持王鎮泉大談拍攝該劇的辛酸與趣事。劇中陳瀅與黃宗澤有感情線，蔡思貝、姚子羚則與吳卓羲有感情線。陳瀅透露原來已不是第一次與黃宗澤（Bosco）演情侶，她說：「冇咩人知，嗰時仲係超級新人，第二套戲就係同佢演情侶，相隔咁多年之後再同佢演情侶，感覺好唔一樣，嗰陣真係好細個、好green，行位、燈光咩都唔知，依家有咗幾年經驗，等佢唔使覺得我仲𡃁妹仔咁！」

姚子羚與吳卓羲（Ron）對上一次合作是2005 年的《酒店風雲》，加上2人本身老友鬼鬼，所以今次合作一點都不陌生，子羚說：「佢都冇乜點改變，當然有成熟咗啦，但佢都係大細路，好鍾意整古造怪同萬歲請大家食飯，同佢再合作有一份默契同開心。」子羚又笑言因為與Ron太老友關係，故拍感情戲時其實很辛苦。至於思貝談到劇中多次請Ron食檸檬，她笑言其實有苦衷：「因為呢個女仔非常冇安全感，覺得Ron個角色吊兒郎噹，要經過好多考驗先覺得依賴得過，最後先接受佢。」

劇中槍戰連場，陳瀅透露事前還用了一整天學開槍：「比我想像中難，睇戲時覺得單手開槍好瀟灑，但其實好難，因為支槍嘅扳機好硬，開槍唔眨眼又係非常之難。」陳瀅又指因是第一次拍開槍戲，故不知道要戴耳塞自我保護，Bosco見狀竟即場送贈她兩個耳塞，獲陳瀅大讚好sweet：「佢準備咗啲肉色耳塞，因為冇咁易穿崩，嗰吓真係好sweet，所以平時點恰我都由佢啦！」思貝則笑言拍槍戰拍到慣晒：「我自己就算戴咗耳塞，啲響聲都係好入耳，會Feel 到耳膜有震動。」對思貝來說，最難忘是商場槍戰場口：「因為喺室內，個回音好犀利，耳仔真係嗡嗡聲，仲要個個四方八面咁開槍！」

談到拍得最辛苦場口，陳瀅指是潛入豪宅一幕，除了因為戲服非常性感，還因為很多動作場口都要親自上陣，陳瀅更暗踩自己偏肥：「我呢個身形得我自己有，因為通常替身都好瘦，所以唔得呀，好多動作自己做番！最深刻係要着住好高嘅高踭鞋，仲要好快咁跑兩條街。大家都叫我唔好跌，如果扭親就唔知點算，我惟有搏老命咁跑得好快，好彩最後冇扭親，真係好唔容易！」

身為「視后」的思貝則坦言拍攝動作場面讓她感到挫敗：「佢哋要求我做得乾淨利落，但我每日都覺得好慚愧，覺得自己做得唔好、做唔到。」不過由於有很好的拍攝團隊支援，令思貝留下不少難忘拍攝回憶：「好似商場場戲，要短跑100米衝過去，之後要打觔斗，再起番身對住上面射槍，個攝影師係揸住部攝錄機陪我跑，好好玩成件事，好似打機咁！」

子羚則對綁架戲最難忘，談到Ron在劇中英雄救美，她說：「子樂（吳卓羲飾演角色）喺套劇入面係正嘅！」另談到與郭晉安繼《與敵同行》後再續兄妹情，子羚笑言：「隔咗咁多年之後，我見到佢都係叫阿哥，到依家再合作番，變得更加親切，真係好似我哥哥咁。」