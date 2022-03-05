姚焯菲唔係《聲夢》最有米？鍾柔美有家族生意想做繼承人

無綫的造星節目捧紅了炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），她們更組成唱跳組合After Class，成為不少年輕人的偶像。大家都知Chantel出身中產家庭，衣食無憂，原來Yumi家境都相當不錯，有家族生意，日前After Class接受鄭裕玲（嘟嘟）的電台節目訪問時，Yumi表示將來想打理家族生意，她說：「喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。」

嘟嘟又在節目中問誰是After Class的隊長，雖然沒有正式委任，但都一致認為是Gigi，不過她就指其實4人各有所長，互補不足。她們表示想考入大學，不過Gigi坦言自己讀書成績不算特別好：「以前覺得想似媽咪咁樣，去做護士幫助其他人，但係都要有好成績先可以考護士，我發現我連嗰個水平都掂唔到，非常之尷尬，我應該冇一科係最叻，最差係數學。」Chantel就自爆數學科成績不好，最好成績是科學，她說：「咪就係畀數學拉低晒。」而Yumi就指自己成績不錯。