太熟冇Feel！曾樂彤同楊天宇返屋企煮牛扒唔過電

英皇歌手曾樂彤連續兩年搵同公司的型男楊天宇合作拍片，早前佢哋兩個就分享抗疫居家晚餐，由超市買食材到返屋企整牛扒同帶子，好有情侶feel，不過曾樂彤就講明同楊天宇冇發展嘅可能，原因係大家好「騎呢」。

佢話楊天宇係佢隔籬學校嘅校友，識咗足足有10幾年，連經理人霍汶希（Mani）都睇死佢哋唔會有嘢發生：「嗰次我哋要去北京casting，Mani直情叫我哋兩個自己去，因為覺得我哋兩個就算擺喺同一間屋，都會有任何嘢發生。」又話現時最大目標是搵錢。

講到楊天宇呢種靚仔類型，唔係佢杯茶，佢就話自己絕對唔係「外貌協會」成員：「我鍾意嘅男仔，唔一定要靚仔，要睇佢嘅價值觀，大家係咪溝通到，有冇一技之長，如果佢可以將興趣發展到極致，可以好專心咁做一樣嘢，我會支持囉，賺唔到錢都係其次，最緊要有熱誠喺度，佢愛唔愛自己生命好重要。」

現時第5波疫情嚴峻，佢期待之前拍咗嘅電影可以上映外，另一件人生大事亦受到影響要延期：「其實我本來要考車牌嘅，但因為疫情冇得考住，不過我有信心考到，因為一睇我個樣就知我係『神』，大約12個鐘就識泊車掉頭。」佢話希望考兩次就可以考到車牌，又搞笑話：「因為依家冇得練車，我搭的士時都會模擬自己學緊車，見到阻礙物就會話打燈，會周圍望。」