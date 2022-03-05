跳入大染缸！「少女劉佩玥」倪嘉雯自爆被誘去飯局

倪嘉雯憑劇集《換命真相》扮演「少女劉佩玥」彈出，獲網民封為「90後女神」的她入行2年，由KOL誤打誤撞下，經友人介紹成為王祖藍公司旗下藝人，正式入行。她坦言家人也擔心她加入被視為「大染缸」的娛樂圈，但她卻對自己的定力充滿信心，向家人派定心丸。她自爆有收過邀請出席飯局的短訊，但立即「落閘」拒絕：「都收過短訊叫我去飯局，話有個飯局想請你嚟食餐飯，幾多錢，有冇興趣呢，馬上就Block咗佢，所以屋企人可以唔使擔心。」

入行後Carmen以旁聽生身份修讀無綫訓練班，由「路人甲」店員、名媛、記者等角色做起，第一次演出就是新人搖籃處境劇《愛．回家之開心速遞》，第一日開工已令她一世難忘，她說：「一開始乜都唔識，好驚，好記得大小姐（林淑敏）走過嚟提點我要點樣就機位、講嘢要大聲啲，佢真係超級好人，令我覺得呢行啲人好好，呢件事我會記一世。」後來她機會愈來愈多，包括演出劇集《換命真相》、《白色強人II》及《凶宅清潔師》等，而她除在《換》扮演少女劉佩玥受到注目外，原來她亦演過陳煒、龔嘉欣等的年輕版，認真是天生明星相！

想一拍拖就結婚

中大畢業的她自嘲讀書時對愛情反應遲鈍，雖然有追求者，但卻往往慢半拍錯過，她笑說：「自己觸覺好遲鈍，講到好明我先知想追我，如果唔啱，都會即刻落閘。」樣子甜美的她竟然只拍過一次拖：「好想一拍拖就結婚，自己概念好奇怪，覺得拍拖、又分手、又傷心，咪好嘥時間，如果拍拖唔係諗住結婚，咁不如唔好拍，所以依家都仲係單身囉！」雖然Dry足4年，但她不心急：「如果搵到個對象覺得會同佢結婚，就會想拍拖嘅，都好難，所以都好佛系，緣分到就出現。」

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場地：Mini Hotel Causeway Bay

髮型：Ethan Ng@HAiR Festival walk