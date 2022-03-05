全靠吳浩康氹番　郭思琳佗B唔習慣一度崩潰痛哭

英皇歌手吳浩康（Deep）與33C「格鬥女神」郭思琳拉埋天窗，同時榮升父母雙囍臨門，被形容為「理想的另一半」的郭思琳，接受東網訪問時亦大讚Deep：「係一個好錫我，會成日娛樂我逗我笑嘅人。」她指因男方生活規律，所以令她感到安全感，又說：「同佢一齊相處好融洽、好舒服，亦都有正面嘅影響。自從知道有咗BB之後，我覺得佢更加穩重，我感覺佢會係一個好丈夫好爸爸。」

談及首次懷孕，她說慶幸有家人照顧：「好彩Deep三個家姐都有仔女，我家姐同媽咪又係，成日都會灌輸啲育嬰知識畀我，咁都無咁徬徨。初頭乜都唔識，乜都唔敢食，每一日Deep都安排我食營養餐，一時三刻改變晒啲飲食習慣好唔慣。」更透露有次突然當住家人面前崩潰痛哭，Deep即時氹她：「放寬咗我，間中有cheat day（放縱日），可以食吓辣嘢，食吓朱古力。」又指現時佗B頗舒服：「暫時無乜作嘔作悶，反而胃口好咗，係咁食嘢。不過好困擾係子宮愈來愈大，壓住個膀胱，成日都要去廁所，搞到失眠同皮膚差咗！」

至於婚禮，她透露月中已包了私人地方及證婚律師主持結婚簽字儀式，在疫情下的禁限聚令，婚禮和自己想像中的結婚情景有出外難免有點失望：「始終人生大事都想親友嚟到觀禮，依家惟有寄望疫情快啲有好轉，希望等我生完BB快啲修身，回復最佳狀態先再擺酒慶祝啦！」