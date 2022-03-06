【是日通勝】

農曆二月初四

壬寅年 癸卯月 戊午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、裁衣

忌：作灶、安床、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、37、38、39

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：說話要經大腦，口不擇言易踩到別人的痛處。

金牛座：很多事要在有限時間內辦妥，宜向熟人求助。

雙子座：防人之心不可無，易因誤信別人而惹禍上身。

巨蟹座：內心期待的事情還未發生，整個人患得患失。

獅子座：對眼前狀況有心無力，開始為前路憂心忡忡。

處女座：嘗試向身邊人說些貼心的話，易獲愛神眷顧。

天秤座：為完成一件大事而鬆口氣，可享受愉快假日。

天蠍座：趁周日主動問候朋友，可以令友情更為牢固。

人馬座：遇到一些不如意的事，令好心情急轉直下。

山羊座：財運好轉，荷包縮水情況受控，要繼續努力。

水瓶座：欲速則不達，謀事要按部就班，忌輕舉妄動。

雙魚座：忙於應對突發事故，切記冷靜，勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 財運差

鼠：是日沖煞，財運一般，有必要節省開支。

牛：情緒低落，宜找朋友傾訴，勿憋在心裏。

虎：運氣和心情一樣好，做甚麼都得心應手。

兔：心不在焉，謀事易出錯，隨時白做一場。

龍：貴人助力強，遇到甚麼難題都能夠解決。

蛇：愛情運平穩，就算有爭執，也無傷大雅。

馬：心情欠佳，無心工作，恐被人打小報告。

羊：偏財旺，主動聯繫客戶，可令生意興隆。

猴：懂得運用人際關係，有助解決棘手問題。

雞：謀事要按部就班，進度比預期順利得多。

狗：行動力超強，不管做甚麼都能馬到功成。

豬：感情運平平，已婚者易對另一半有微言。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

你的面相屬於年輕有為？

風水輪流轉，人的大運是十年一變的，這些變化能通過面相窺探一二，下面一起來看看你的面相是屬於年輕有為，還是到中年先轉運呢？

額頭飽滿

正所謂天庭飽滿吃官飯，額頭飽滿的人思維敏捷，情商高，做人做事都很有方法，能夠靠自己的能力去獲得豐厚財富，往往能夠少年有為。

鼻樑高挺有肉

鼻子代表財帛宮，如果一個人的鼻樑高挺且有肉，則代表此人做事決策力十足，對於一些商業上的先機更有着敏銳的觸覺，所以事業上能比別人更近水樓台先得月，因此年少成名的機會大增。

嘴巴方闊

嘴巴代表出納宮，若一個人的嘴巴方闊，稜角分明，且長得方闊，算得上是一個吉相。有此面相的人通常善於言辭，處事圓滑得體，能擁有好的人緣，通常年少時候在事業上就能站穩陣腳。

眉毛壓眼

眉壓眼即是眉毛距離眼睛太近，有此面相的人個性比較內斂，早年運氣多有阻滯，做事容易節外生枝，且不太擅長游離於人際關係之間，生活上需經過一定歷練才能愈走愈順，所以到中年後各方面才逐漸有起色。

人中上窄下寬

鼻下有一條縱而細長的溝，介於鼻子與口，俗稱「人中」。擁有上窄下寬人中特徵的人，命運通常先苦後甜，年輕時需比常人付諸更多努力，步入中年時才漸入佳境，晚年更有清福之貴，所以此面相多為大器晚成之人。