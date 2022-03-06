東方日報C2：陳展鵬被拖百萬街數：1蚊都未收到！

無綫劇組復工日子一延再延，藝人搵銀機會少得可憐，不少家庭在經濟、情緒上都已跌至「谷底」，甚至去到手停口停的境況。視帝陳展鵬雖然暫時頂得住，但原來他慘遭外面公司「拖數」高達7位數字，坦言：「一蚊都唔出真係好難搞！」

現時香港疫情持續嚴峻，最新消息指無綫劇組開工日子要一再延後，暫時內地又未通關，多位已入劇組的藝人「困獸鬥」齋坐，很多變相今年只拍到一劇，入不敷支，非常「閉翳」。現時劇組已停工超過一周，原本表示會停工至本月7日，但疫情持續惡化，最快要本月20日後視乎情況才知可否開工。

不少藝人現時「零工作」，連無綫視帝陳展鵬亦暗藏隱憂，雖然近年他一劇接一劇，表面風光，但身為家庭經濟支柱，他可謂有苦自己知，據知他去年與外面公司有一些合作計劃，但至今對方仍未付錢，涉及金額更高達7位數字之多。展鵬受訪時不諱言：「自己仲頂得住，但希望上年做咗啲嘢可以快啲出糧，一蚊都唔出真係好難搞。每一家都要供樓、養妻活兒，之前有啲合作單位，唔好係咁拖落去喇，出住少少都好過冇，學費、屋租都仲要畀。」問到是否遭拖數時，他說：「個job係同事介紹，一齊合作做嘅。（嗰間公司都唔掂？）間公司仲擴充緊，嘢就做咗，但一蚊都未收到，依家都仲交涉緊，希望快啲出到。疫情期間大家都唔想停，都知各有各艱難，自己較幸運，喺一間大公司工作，我見好多人係出日薪，一日冇工開真係冇飯開，好慘！」

展鵬坦言有陣子看新聞看到喊，希望快些可以捱完這個疫情，問會否等通關即到內地發展吸金，他說：「都可以，但係一上一落隔離時間都好長，唔通因為一、兩個job就離開屋企幾個月咩？寧願唔走，留喺屋企陪屋企人，所以大家要團結一致，擊退疫情，咁就有曙光喇！」

張達倫：可能遲啲要食軟飯

至於現時正為無綫劇集《法言人》開工的張達倫同樣等復工，問他經濟上會否難以維持，他說：「暫時對我嚟講都影響唔大，因為依家都係一年拍一套無綫劇，之前拍咗啲電影同廣告，暫時頂得住，但係呢個第5波（疫情）真係驚驚哋，好多嘢停晒，可能遲啲要『食軟飯』囉！（太太有做嘢？）都有嘅！要睇之後點樣，希望OK啦！反而依家最辛苦係所有模式都一樣，陪仔、同阿仔上Zoom，落超市買嘢，每日嘅嘢都同一模式咁做，有時連食維他命都唔記得，畫面好似食咗，但其實係未。」

而入了劇組《破毒強人》等復拍的曹永廉承認大受疫情影響：「我由2019年影響到依家，我耐唔中有劇拍又走唔到，上上落落隔離都要時間啦！所以開始有啲擔心，咁你問我係唔係開唔到飯呢？又唔係，但都要為將來諗，成年困喺度好大鑊。（依家又延遲復工，之前接咗啲內地工作有冇影響？）我都冇辦法，之前傾咗個代言工作，希望可以延到期。拍完（劇集）我都一定要上去睇吓，香港睇唔到前景，搵食真係要北上。咁TVB我都有人工嘅，但對我嚟講未必足夠，要靠其他好多來源，要鋪定路，唔可以坐以待斃，依家每一個人都有影響，唔係淨係娛樂圈。」

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