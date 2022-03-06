SmarTone全力支援醫護人員　免費送上200GB本地數據

【營業資訊】SmarTone全力支援醫護人員，因應近日疫情升溫，SmarTone為全天候緊守崗位的醫護人員安排額外本地數據，疫情期間即使暫時離家工作，亦可時刻與親友保持聯繫！

使用 SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃的前線醫護人員*，只需提供員工證副本證明並獲核實後^，便可獲安排額外200GB免費本地數據。如有需要及查詢，請透過WhatsApp專線9660 2688查詢，將有專人提供協助。

SmarTone作為香港領先通訊服務供應商，一直持續支援香港抗疫工作，早前宣佈為十個社區隔離治療設施地點火速搭建5G網絡，總投資額約港幣一千萬元，SmarTone工程團隊正日以繼夜加快趕工，務求讓市民與親友及社區保持聯繫，有效率地進行抗疫工作。

另外，SmarTone於疫情期間一直支援客戶隔離期間不隔離，為需於檢疫中心或圍封強制隔離樓宇作隔離的客戶*安排額外100GB免費本地數據、無限本地通話分鐘、免費1個月 JOOX VIP音樂服務及hmvod標準計劃，特選客戶#更可獲安排額外免費30日SmarTone Home 5G寬頻服務連5G Wi-Fi 6路由器，並提供直送服務，讓客戶隔離期間仍可照常繼續上網、工作，同親友保持通訊。客戶均可透過專門WhatsApp渠道實時查詢，亦可以在線簽約或續約，足不出戶就可使用SmarTone服務。

條款及細則:

*此特別安排只適用於現有SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃客戶，由申請日起計 30天內有效。

^需提交員工證副本證明。受條款及細則約束。

# SmarTone PriorityPlus™ Premium、PriorityPlus™會員、SmarTone 10 年以上長期客戶或 SmarTone Home 5G寬頻客戶。

· 直送服務只限八鄉少年警訊永久活動中心或亞洲博覽館社區治療設施。竹篙灣檢疫中心之客戶，會先轉送予家屬，再由家屬自行安排送抵竹篙灣。